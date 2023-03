Heurts entre forces de sécurité et militants de Pastef : le ministre Abdoulaye Sow demande que la justice soit faite

A en croire, le ministre de l’Urbanisme, Abdoulaye Saydou Sow, « L’Etat prendra toutes ses responsabilités pour que la célèbre phrase force reste restera à la loi ait un sens pratique. Aucun sénégalais quel que soit son rang, quel que soit sa vocation. Quel que soit son ambition ou simple citoyen ne peut se soustraire aux règles qui gouvernent la nation et restera au même degré pour rester un simple justiciable ».



Mais, a constaté pour se réjouir le maire de Kaffrine « je suis heureux de constater qu’à Kaffrine, nous avons un Benno débout qui a su faire face à ces grands bandits de grands chemins qui ont voulu semer le désordre dans le pays mais qui ont lamentablement échoué. Cet échec montre la force de ns institutions, montre aussi la force de notre pays, l’a protégé notre République au prix de nos vies ».



Abdoulaye se veut clair : « On ne peut pas accepter qu’à gauche ou à droite que des citoyens normaux s’attaquent et que la justice ne se fasse. Nous exigeons que la justice se fasse dans un sens ou dans un autre ».













































Sud Quotidien