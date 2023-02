Inauguration d'une centrale électrique à Malicounda- Voici le discours du chef de l'Etat, Macky Sall !

Monsieur le Premier Ministre ;

Mesdames, Messieurs les Ministres ;

Madame le Ministre du Pétrole et des Energies ;

Honorables Députés ;

Excellences Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs et représentants du corps diplomatique ;

Monsieur le Gouverneur de la Région de Thiès ;

Monsieur le Président du Conseil départemental de Mbour ;

Monsieur le Maire de Malicounda ;

Mesdames, Messieurs les élus locaux ;

Monsieur le Directeur Général de la Senelec ;

Mesdames, Messieurs les représentants des Institutions financières et des Partenaires au développement ;

Mesdames, Messieurs les représentants de la centrale de Malicounda ;

Notabilités religieuses et coutumières ;

Chers partenaires de la presse ;

Mesdames, Messieurs,

Chères populations de Malicounda,

Chères populations du département de Mbour

C’est avec plaisir et un sentiment de fierté que je viens procéder à l’inauguration de la deuxième la centrale de Malicounda d’une capacité de 120 MW après celle réceptionnée en 2016.

Je voudrais remercier vivement les populations de Malicounda et du département de Mbour pour leur accueil chaleureux et leur mobilisation remarquable.

Je voudrais également magnifier l’esprit républicain dont elles ont fait montre en acceptant d’abriter des infrastructures énergétiques vitales.

Cela témoigne de votre adhésion indéfectible à ma vision d’un Sénégal émergent, dont le secteur énergétique constitue un pilier fondamental.

Je salue, en outre, l’engagement renouvelé des autorités de Malicounda, notamment votre Maire Maguette SENE, les chefs religieux et coutumiers, et surtout la jeunesse dynamique et responsable du département.

Mesdames, messieurs

La réalisation de la centrale de Malicounda d’une capacité de 120 MW découle de notre option stratégique d’assurer une production forte et durable d’énergie, indispensable à l’émergence du Sénégal.

Je note avec satisfaction la prise en compte des populations dans la mise en œuvre du projet, avec notamment 523 personnes employées sur le site, durant la phase de construction.

Cet ouvrage d’envergure, d’un coût de 101 milliards de FCFA, ouvre une nouvelle ère dans le cadre du partenariat public privé, avec l’intégration de SENELEC comme actionnaire, permettant ainsi de renforcer la souveraineté énergétique et de réduire indirectement les coûts de l’électricité.

Je rappelle qu’à mon accession à la magistrature suprême, en 2012, la puissance totale installée était d’environ 500 MW dont 8% provenait de l’hydroélectricité.

Aujourd’hui la puissance installée totale a triplé pour atteindre plus de 1600 MW avec un mix varié et équilibré et des perspectives encore plus prometteuses.

Ces performances, fruit d’une politique hardie d’investissement, fondée sur le partenariat public privé, ont permis de résorber le gap de puissance, mettant ainsi fin aux coupures intempestives d’électricité d’alors.

Aujourd’hui le Sénégal a amorcé un tournant décisif en terme d’indépendance énergétique assise autour de trois (3) piliers :

1. Le mix énergétique, devenu un impératif compte tenu de notre dépendance aux énergies fossiles avec leur caractère volatile ;

2. Le Plan de relance intégré de l’électricité visant le renforcement des capacités de production, le développement des réseaux de transport et de distribution afin de connecter le territoire national, tout en favorisant son ouverture avec les pays voisins en tant qu’acteur du marché ouest africain de l’électricité (WAPP) et ;

3. l’accès universel à l’électricité avec comme dessein, d’en finir avec la fracture énergétique qui impacte lourdement le budget de l’Etat et crée des déséquilibres dans nombre de secteurs de l’économie.



Mesdames, messieurs

A travers la réalisation d’infrastructures majeures, dont 12 centrales d’une puissance installée de 271 MW d’énergie solaire, notre pays marche résolument vers la souveraineté énergétique dans une logique d’équité territoriale et de développement durable.

A cet égard, la Région de Thiès, au-delà de sa vocation de carrefour ferroviaire et autoroutier, est devenue l’un des hubs électriques majeurs de notre pays.

En effet, Thiès accueille le plus grand nombre de centrales du parc de la SENELEC, qui portent l’empreinte de notre option judicieuse de mix énergétique, avec des centrales solaires comme celles de Malicounda, de Méouane et de Merina Dakhar.

Je peux également citer la première centrale éolienne du pays installée à Taïba Ndiaye, forte d’une puissance installée de 158 MW.

Je n’oublie pas les nombreuses infrastructures de production d’électricité à partir des sources renouvelables telles que le soleil et l’éolien, ainsi que les centrales fonctionnant au fuel de Tobene et de Malicounda, disposant respectivement d’une puissance de 105MW et de 120 MW.

C’est également dans cette région qu’est installé un poste électrique numérique de dernière génération, le premier en Afrique de l’Ouest.

C’est donc à juste titre qu’on trouve à Thiès les premières localités où nous avons réussi le pari de l’accès universel ; il s’agit de Taïba Ndiaye et Malicounda.

C’est cette même prouesse que nous avons l’ambition de réaliser, avec célérité, dans les autres régions du pays, afin d’éclairer nos localités, d’améliorer les conditions de vie et de travail des populations et de soutenir l’entreprenariat et l’économie des territoires.

Mesdames, messieurs

Comme vous le savez, nous avons construit 1552 KM d’autoroute électrique pour un investissement de plus de 400 milliards de FCFA, consacrant ainsi le désenclavement électrique total de la zone Sud et Sud-Est du pays avec des postes injecteurs dans chaque capitale régionale.

De plus, le maillage du territoire national par le réseau interconnecté vient d’être achevé, mettant fin à l’isolement de certaines parties du territoire, consacrant ainsi un sursaut qualitatif et quantitatif du secteur énergétique.

Dans ce sillage, l’arrivée du first-gas prévu au dernier trimestre de l’année, permettra de faire fonctionner toutes les centrales au gaz, soutenant ainsi notre politique de transition énergétique à travers la stratégie Gas to Power.

Ces importantes réalisations confirment notre marche résolue vers l’accès universel à l’électricité.

C’est le lieu donc de féliciter vivement le Ministre du Pétrole et des Energies, Madame Aissatou Sophie GLADIMA, le Directeur général de la SENELEC Monsieur Papa Mademba BITEYE, ainsi que l’ensemble de leurs collaborateurs.

Je magnifie, en outre, le travail remarquable accompli par les femmes et hommes de ce secteur, si vital et les exhorte à redoubler d’efforts pour relever les défis futurs.

Je réserve une mention spéciale à nos partenaires techniques et financiers, notamment la BAD et Africa 50, pour le soutien constant qu’ils nous apportent dans la mise en œuvre des grands projets qui structurent l’avenir de notre pays.

Je vous donne rendez-vous très prochainement pour l’inauguration d’autres projets dans des secteurs stratégiques qui vont améliorer le bien-être des populations.

Je vous remercie de votre aimable attention.