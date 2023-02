Inauguration de la centrale électrique de Malicounda - La SENELEC fait un grand pas vers l'électrification universelle

Cette nouvelle centrale solaire déjà fonctionnelle est le fruit d'un partenariat public - prive qui s'inscrit dans le cadre de la politique énergétique de notre pays et elle est conforme a la vision du chef de l'Etat.

Il revient à la rédaction de dakarposte que cette centrale a une capacité de production de 120 MW et couvrira 701000 foyers domestiques. Elle aura coute au total 100 milliards de nos francs.

C'est donc grâce à son importance dans la fourniture de l'électricité pour tous que le chef de l'Etat, le Président Macky Sall en personne s'est déplacé pour procéder a son inauguration, en compagnie de hautes personnalités comme les représentants des partenaires financiers. Il s'agit notamment de la BAD, la BADEA, l'OPEC, la BOAD et bien sur la SENELEC pour l'Etat du Senegal.

C'est donc un DG aux anges, M. Bitèye, qui a eu le plaisir de recevoir tout ce beau monde. Plaisir d'autant plus grand que Senelec confirme ainsi son ambition d'accroitre la production électrique afin d'atteindre l'électrification universelle à l'horizon 2025.

D'ailleurs, les représentants des populations locales l'ont si bien compris qu'ils n'ont pas tari d'éloges à l'endroit du Directeur Général de Senelec.

















