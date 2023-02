Inauguration de la centrale thermique de Malicounda- L'allocution du DG de SENELEC, Pape Mademba Bitèye

Excellence Mr le Président Macky Sall, mesdames et messieurs les représentants du Gouvernement, distingués invités,



C’est un grand honneur de participer aujourd’hui à l’inauguration de la centrale bi-combustible de Malicounda. On ne peut qu’être fier du travail accompli sur ce projet par les différentes parties prenantes : (i) Tout d’abord les promoteurs du projet que sont Melec PowerGen et Africa 50 qui ont fait preuve d’une résilience exemplaire tout au long cette transaction (iii) la Senelec, pour sa réelle volonté d’accompagner ce projet au travers de sa participation au capital, mais aussi et surtout, à travers le rôle décisif qu’elle aura joué dans le déblocage des obstacles qu’on ne manque de rencontrer dans le cadre d’un projet d’une telle envergure, (iv) les bailleurs de fonds réunis autour de la Banque africaine de développement agissant en tant que chef de file du projet pour leur soutien indéfectible au projet Malicounda: ce sont notamment la Banque Ouest Africaine de Développement, la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique, et le Fonds OPEC pour le Développement International, sans oublier les banques commerciales locales réunies autour d’Orabank qui à travers le crédit relais ont permis l’accélération de la mise en œuvre du projet, (iv) Enfin et surtout, nous applaudissons les efforts du gouvernement du Sénégal, qui a été un pionnier dans la création d’un environnement propice pour les investissements du secteur privé et pour les producteurs indépendants d’énergie dans le sous-secteur de l’électricité. Les efforts combinés de l’ensemble des parties nous ont permis d’atteindre la clôture financière du projet tout en assurant les meilleurs standards et normes internationales, y compris en matière environnementale.

Nous sommes confiants dans la capacité du projet Malicounda de produire d’excellents résultats en matière de développement, notamment par l’accroissement de la production d’électricité de base au Sénégal. La contribution du projet à la croissance inclusive via la création de nouveaux emplois dans la région de Malicounda durant la phase de construction et la phase opérationnelle du projet est aussi à saluer.

Le projet Malicounda contribuera également à la transition vers une croissance propre grâce notamment à la technologie utilisée par la centrale qui permettra le passage du fioul lourd au gaz, faisant ainsi écho à l’objectif du gouvernement sénégalais de convertir au gaz l’ensemble des centrales thermiques.

Je conclurais mon propos en mettant l’accent sur le rôle clé du projet Malicounda dans la soutenabilité du sous-secteur de l’électricité du Sénégal ainsi que de son impact majeur sur le développement socio-économique du pays.

Je vous remercie de votre aimable attention.