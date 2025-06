Interception de 84 migrants par la Marine nationale

Le 19 juin 2025, aux environs de 17 heures, la Marine nationale sénégalaise a intercepté, au large des eaux de Marlothie (dans les îles du Saloum), 84 migrants qui tentaient de rejoindre l’Europe par voie maritime. Ces derniers ont été remis à la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT).

Les personnes interceptées, toutes retrouvées saines et sauves, se répartissent comme suit :

• 28 Sénégalais

• 17 Gambiens

• 14 Maliens

• 13 Somaliens

• 11 Guinéens

• 1 Nigériane



Parmi eux figuraient 17 femmes et 3 filles mineures.

Selon les déclarations recueillies lors des premiers interrogatoires, le groupe aurait quitté Banjul (Gambie) dans la nuit du 16 juin 2025, aux alentours de minuit, avec pour destination l’Espagne.



Le principal organisateur du voyage clandestin serait un individu de nationalité étrangère. Le coût du passage aurait varié entre 350 000 FCFA et 600 000 FCFA par migrant. Dans le cadre de la même opération, six (06) personnes ont été interpellées et placées en garde à vue pour complicité de trafic de migrants.



La DNLT poursuit ses investigations pour retracer le réseau de trafic, identifier les complices et localiser le passeur principal.