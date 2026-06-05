Investiture de Sonko : Juan BRANCO annonce sa présence à Dakar

Juan BRANCO, avocat d’origine franco-espagnole, a déclaré qu’il sera présent à la cérémonie d’investiture d’Ousmane SONKO, prévue pour ce samedi 6 juin à Diamniadio.



Ousmane SONKO, choisi comme candidat du parti PASTEF pour la présidentielle de 2029, sera investi lors d’un meeting national d’envergure qui suivra le congrès du parti politique.





Juan BRANCO a annoncé sa présence à Dakar, la capitale du Sénégal, sur ses différentes pages de réseaux sociaux, y compris Facebook. « Je serai à Dakar pour l’investiture de Sonko », a-t-il mentionné.



Juan BRANCO a eu en charge la défense d’Ousmane SONKO, l’assistant tout au long de sa bataille légale prolongée sous la présidence de Macky SALL.









































































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