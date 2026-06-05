Investiture de Sonko : Juan BRANCO annonce sa présence à Dakar

Juan BRANCO, avocat d’origine franco-espagnole, a déclaré qu’il sera présent à la cérémonie d’investiture d’Ousmane SONKO, prévue pour ce samedi 6 juin à Diamniadio.
Ousmane SONKO, choisi comme candidat du parti PASTEF pour la présidentielle de 2029, sera investi lors d’un meeting national d’envergure qui suivra le congrès du parti politique.
Juan BRANCO a annoncé sa présence à Dakar, la capitale du Sénégal, sur ses différentes pages de réseaux sociaux, y compris Facebook. « Je serai à Dakar pour l’investiture de Sonko », a-t-il mentionné.
Juan BRANCO a eu en charge la défense d’Ousmane SONKO, l’assistant tout au long de sa bataille légale prolongée sous la présidence de Macky SALL.
walf
Ousmane SONKO, choisi comme candidat du parti PASTEF pour la présidentielle de 2029, sera investi lors d’un meeting national d’envergure qui suivra le congrès du parti politique.
Juan BRANCO a annoncé sa présence à Dakar, la capitale du Sénégal, sur ses différentes pages de réseaux sociaux, y compris Facebook. « Je serai à Dakar pour l’investiture de Sonko », a-t-il mentionné.
Juan BRANCO a eu en charge la défense d’Ousmane SONKO, l’assistant tout au long de sa bataille légale prolongée sous la présidence de Macky SALL.
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