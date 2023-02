Italie : quatre-vingt-quatre migrants, presque tous des garçons âgés de 14 à 17 ans et originaires de Gambie, accueillis à Ravenne

Un groupe de 84 migrants, secourus au large des côtes libyennes par le navire Ocean Viking, de l'ONG SOS Méditerranée, a débarqué ce samedi à Ravenne, en Italie.



Parmi ces migrants, seuls une vingtaine sont des adultes, les autres sont des mineurs non accompagnés, presque tous des garçons âgés de 14 à 17 ans et originaires de Gambie.



Près de 300 personnes, personnel médical, policiers et bénévoles, ont été chargés de les accueillir.



La quasi-totalité des migrants restera dans la région d'Émilie-Romagne.