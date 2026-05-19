JOJ Dakar 2026 : Saly Sarr nouvelle ambassadrice

Dans une note parvenue à notre rédaction, le COJOJ précise que c’est une « distinction qui intervient dans un moment exceptionnel de la carrière de la jeune athlète sénégalaise, qui vient de conserver son titre de championne d’Afrique du triple saut avec une performance remarquable de 14,79 mètres, améliorant ainsi de 9 centimètres le saut de 14,70 mètres qui lui avait valu, quelques mois plus tôt, le titre de vice -championne du monde en salle 2026 ».



Agée de 23 ans, Saly Sarr est classée 1ère en Afrique et 3e au plan mondial. L’athlète rejoint d’ailleurs plusieurs autres stars parmi les ambassadeurs, à savoir Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Amadou Gallo Fall, Oumar Sy, DIP Dundu Guiss, Elzo JamDong ou encore Khaby Lame.





















































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