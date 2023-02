Journée d’interpellation du médiateur : Le juge Demba Kandji plaide pour la stabilité de la tension socio-politique

La journée d’interpellation du médiateur de la République a été l’occasion offerte au juge Demba Kandji qui a succédé au défunt Me Alioune Badara Cissé, de rappeler l’importance de cette institution.



Selon lui, le Médiateur de la République reste le défenseur des droits des administrés, des usagers et des citoyens. « Cette défense des droits se fait notamment contre les dysfonctionnements administratifs, la mal administration ainsi que les abus de pouvoir » rappelle le juge qui semble faire allusion à l’actualité socio-politique semée d'embûches et d’une vive tension.



Ainsi, il révèle qu’il y a l’ardent désir fédérateur de protéger les droits des citoyens, de participer au renforcement de l’État de droit, de travailler à la pacification.



Cependant, il rappelle qu’il « nous revient d'être les interfaces entre les administrations, les organismes investis de mission de service public et les citoyens aux fins de recueillir les réclamations, doléances et griefs de ces derniers, pour les transmettre aux personnes chargées d'en assurer le traitement ainsi que le règlement », fait-il savoir.



Toutefois, le juge note l'ardent désir fédérateur de protéger les droits des citoyens, de participer au renforcement de l’État de droit, de travailler à la pacification des rapports sociaux. Les Médiateurs de la République, … insufflent dans les cœurs, instillent dans les esprits la culture du dialogue, de la délibération, de l'équilibre des intérêts et de l'équité. À cet égard, il peut être considéré qu'ils sont, comme d'autres, des vecteurs d'une démocratie apaisée...