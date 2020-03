Journée des femmes- L'histoire jamais racontée sur Me Dior Diagne

La journée des Femmes ou Journée Internationale pour les Droits des Femmes est célébrée le 8 mars de chaque année. Soit dit en passant, le but est de réfléchir sur les conditions des Femmes dans le monde et de lutter contre les inégalités face aux hommes.



Les origines de cette journée, pour ceux qui l'ignorent, s'inscrivent dans un contexte de lutte des femmes au début du XXe siècle pour acquérir des droits déjà accordés aux hommes (le droit de vote par exemple), de meilleures conditions de travail et l'égalité entre hommes et femmes.



La première journée nationale des femmes eut lieu le 28 février 1909 aux États-Unis suite à une déclaration du parti socialiste américain. Le National Woman's Day sera célébré chaque dernier dimanche de février jusqu'en 1913.



Journée de la Femme oblige, Dakarposte ...post cette interview entre Me Dior Diagne et l'animateur Mamadou Ndoye Bane.



L'illustre avocate, passionnée de droit, qui n'est plus à présenter revient sur ses origines, non sans évoquer de manière succincte son parcours entre autres. Ayant blanchi sous le harnais, Me Dior Diagne, qui n'est pas sans savoir qu'un couple est fait de deux individus chacun avec une histoire, une personnalité et des besoins distincts, etc...est largement revenu sur les difficultés des couples... particulièrement les conditions précaires de nombre de femmes.



Dans ce round-up, cette battante travailleuse acharnée, repoussant souvent leurs limites physiques, dotée d'un moral d'acier et un tempérament de gagnante, exemple vivant de tolérance, de tendresse, de soutien inconditionnel aux démunis, n'a pas, du tout alors manqué de faire la belle à la gent féminine, non sans leur prodiguer des conseils.



Nous n'en dirons pas plus!