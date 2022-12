Justice : Pape Alé Niang entendu ce vendredi par le Doyen des juges

Pape Alé Niang sera entendu sur le fond ce vendredi 10 décembre par le Doyen des juges. L’information est livrée par son avocat, Me Moussa Sarr, joint au téléphone par Dakaractu.



Pour rappel, ce dossier concerne la divulgation d’informations qui ne sont pas rendues publiques par l’autorité compétente. Ce qui serait de nature à nuire à la défense nationale. Il s’agit en sus de recel de documents administratif et militaire et aussi, de diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions publiques.