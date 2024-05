KYLIAN MBAPPÉ OFFICIALISE SON DÉPART DU PSG À LA FIN DE LA SAISON

L'information est désormais officielle. Comme révélé fin février, Kylian Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain à l'issue de la saison. L'attaquant de 25 ans, meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale, a annoncé son départ vendredi soir dans un message vidéo de 3'50 publié sur ses réseaux sociaux. En 306 rencontres toutes compétitions confondues disputées avec le PSG (2017-2024), l'ancien Monégasque a inscrit 255 buts et délivré 108 passes décisives. La saison prochaine, le champion du monde 2018 est attendu au Real Madrid.



"J'ai toujours dit que j'allais m'adresser à vous quand le moment serait venu. Donc je voulais vous annoncer que c'est ma dernière année au PSG. Je ne vais pas prolonger. Je vais jouer mon dernier match au Parc des Princes dimanche (contre Toulouse). Je ressens beaucoup d'émotions. Pendant toutes ces années, j'ai eu la chance et l'immense honneur de faire partie du plus grand club de France, l'un des meilleurs au monde. Le PSG m'a permis de grandir en tant que joueur et en tant qu'homme avec toute la gloire et les erreurs que j'ai pu faire."

Avec le PSG, Kylian Mbappé n'a pas réussi à soulever la Ligue des champions, l'objectif suprême du club de la capitale mais également du joueur. Finaliste en 2020 face au Bayern Munich (0-1), Kylian Mbappé a atteint deux fois les demi-finales de la C1 en 2021 et 2024. En parallèle, il a remporté six titres de champion de France et trois Coupes de France. Sur le plan individuel, il est devenu meilleur buteur de Ligue 1 à six reprises (en comptant cette saison 2023-24 où il possède neuf unités d'avance sur Alexandre Lacazette à deux journées de la fin).





Mais son passage au Paris Saint-Germain a aussi été marqué par plusieurs feuilletons liés à son avenir. En 2021, il a été tout proche de partir au Real Madrid (qui proposait près de 200 millions d'euros) mais a été retenu sur le fil par la direction parisienne. Rebelote en 2022, où il est annoncé partant chez les Merengue avant de finalement prolonger avec un contrat en or sous les couleurs du PSG jusqu'en 2024 avec une année supplémentaire en option.





MBAPPÉ NE MENTIONNE PAS AL-KHELAÏFI DANS SON MESSAGE D'ADIEU



Cette année optionnelle, Kylian Mbappé n'a pas souhaité l'activer l'été dernier. Cette décision lui a valu d'être mis à l'écart lors de la tournée estivale 2023 au Japon. Dix mois plus tard, le vice-champion du monde 2022 a-t-il pardonné à Nasser Al-Khelaïfi ? Lors de son message d'adieu, le joueur a remercié tous ses entraîneurs, les directeurs sportifs passés au club mais aussi les salariés travaillant au PSG oubliant ainsi le dirigeant qatari.

"Je ne pensais pas que ça allait être aussi difficile d'annoncer ça. De quitter mon pays, la France, la Ligue 1, un championnat que j'ai toujours connu. Mais je pense que j'avais besoin de ça, un nouveau challenge, après sept années ici, s'est-il justifié. Je sais que je ne suis pas le joueur le plus démonstratif, je n'ai pas toujours été à la hauteur de l'amour que vous m'avez donné pendant sept ans, mais je n'ai jamais triché. J'ai toujours voulu être performant. Le PSG est un club qui ne laisse personne indifférent. Moi, j'ai choisi de l'aimer et je l'ai fait pendant sept ans avec des hauts et des bas. Je ne regrette pas d'avoir signé dans ce club prestigieux. Je vais le garder dans ma mémoire toute ma vie. Je vais continuer de suivre son actualité."



Avant cela, Kylian Mbappé a encore quatre matches à jouer face à Toulouse dimanche puis à Nice (15 mai), à Metz (19 mai) et contre Lyon (25 mai) pour la finale de la Coupe de France. Ensuite, il sera temps de tourner la page PSG pour celui qui a le plus marqué son histoire récente.