KYLIAN MBAPPÉ VA DEVENIR CAPITAINE DE L'ÉQUIPE DE FRANCE APRÈS LA RETRAITE INTERNATIONALE D'HUGO LLORIS

Un nouveau chapitre de l'équipe de France va s'ouvrir vendredi face aux Pays-Bas. Selon les informations de L'Equipe et du Figaro, Kylian Mbappé a été choisi par Didier Deschamps pour devenir le nouveau capitaine des Bleus, après les retraites internationales d'Hugo Lloris et Raphaël Varane. Leader technique de l'équipe de France depuis 2017, et sa première sélection face à l'Espagne (0-2), l'attaquant parisien est aussi devenu un véritable joueur cadre de la sélection depuis plusieurs mois.



Lors des dernières conférences de presse, Didier Deschamps avait ouvert la porte à Kylian Mbappé sans nommer définitivement le joueur aux 36 buts en équipe de France. "Il y a un critère, c'est la légitimité, a souligné le sélectionneur des Bleus ce lundi. Kylian ? C'est quelqu'un de très habile dans la communication. Après, il n'y aura pas de déçu parce que ça ira dans le sens de l'équipe. Ce n'est pas un sujet sensible Ce n'est pas anodin d'être capitaine après Hugo qui l'a été pendant plus de 10 ans."





MBAPPÉ S'EST AUSSI POSITIONNÉ HORS DU TERRAIN

Au regard de leur longévité en Bleu, Antoine Griezmann et Paul Pogba (depuis 2014 et 2013), qui sera absent de ce rassemblement à cause d'une nouvelle blessure, auraient également eu cette "légitimité", mais la place prise par Kylian Mbappé au sein du groupe a fait la différence.

Capable de marquer un triplé en finale de Coupe du monde, l'ancien Monégasque s'est positionné en dehors des terrains après la sortie de Noël Le Graët sur Zinédine Zidane ou concernant les droits à l'image en sélection. Des arguments qui ont sûrement pesé dans le choix final de lui confier le brassard de capitaine.