Khalifa Sall veut « sauver les meubles » : « Yewwi est une famille ! Personne n’ose espérer que notre coalition parte en fumée… »

En conférence de presse ce mardi, la coalition Yewwi Askan Wi s’est prononcée sur la condamnation annoncée de Ousmane Sonko et le clash entre Barthélémy et Sonko. « Ce pays vit une situation particulière qui n’est pas nouvelle depuis 2012, ce qui caractérise le Sénégal est un harcèlement permanent. Cette situation que nous vivons au Sénégal est inédite. Ce qui est important aujourd’hui, c’est de débarrasser les sénégalais des difficultés qu’ils traversent depuis 2012 », rappelle l’ancien président de la conférence des leaders de Yewwi succédé par Habib Sy.



Khalifa Ababacar Sall dénonce la condamnation qui a été décidée sur le cas d’Ousmane Sonko avec le verdict d’hier prononçant 6 mois de sursis et 200 millions d’amende. « Ce qui s’est passé hier est révoltant. Cette lourde condamnation d’Ousmane Sonko est inacceptable. Il ne faut pas qu’il y ait une troisième victime de Macky Sall. La démocratie ne s'acquiert pas par des paroles simplement, il faut se battre. »



Cependant, l’objectif du F24, d’après le leader de Yewwi, « ne doit pas être perdu de vue. » « Nous devons faire focus sur les objectifs du F24 qui n’est pas le M23. La libération des détenus politiques, la non candidature de Macky Sall et l’élimination d’opposants doivent être les objectifs majeurs. Sinon le combat sera perdu », avertit l’ancien maire de Dakar avant de terminer sur le cas de Barthélémy Dias et Sonko même, s'il ne les a pas cités nommément...



« Nous sommes une famille, que personne n’ose espérer que nous allons nous séparer. Yewwi Askan Wi est une famille et elle le restera », clame Khalifa Sall.