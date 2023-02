L’Afrique au G20 : Macky Sall obtient 10/20

L’Afrique devrait bientôt occuper un siège de membre permanent du G20. C’est l’annonce du Président Macky Sall au 36e sommet ordinaire de l’Union africain (UA), ce samedi à Addis-Abeba, marquant la fin de son mandat à la tête de l’organisation continentale.



«S’agissant de la gouvernance économique et financière mondiale, je suis heureux d’annoncer que le processus d’adhésion de l’Afrique comme membre de plein droit du G20 est en bonne voie, suite aux démarches que j’ai effectuées dans ce sens aussitôt après ma prise de fonction», a lancé le chef de l’État, qui sera succédé à la tête de l’UA par le Président comorien, Azali Assoumani.



Macky Sall a précisé que l’Afrique a déjà recueilli 50% de voix pour. Il détaille : «A ce jour, 10 des 20 membres du Groupe nous ont exprimé leur soutien ; notamment et dans l’ordre chronologique : l’Union Européenne, la France, l’Afrique du Sud, la Chine, la Russie, l’Arabie Saoudite, les Etats-Unis d’Amérique, le Japon, la Turquie et la Grande Bretagne.»



En remerciant ces pays et institution «pour ce soutien amical et solidaire» («L’Afrique s’en souviendra»), Macky Sall «espère que les autres membres du Groupe rejoindront cet élan consensuel pour que l’adhésion de l’Afrique soit actée au prochain sommet du G20 en Inde».





























