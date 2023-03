L'Afrique, première concernée par la prolongation de l'accord russo-ukrainien sur les céréales

Aux Nations unies, le soulagement est palpable, après le renouvellement de cet accord. Il faut savoir que les céréales ukrainiennes telles que le blé, maïs et tournesol sont essentielles au Programme alimentaire mondial (PAM), par exemple, qui achète principalement des grains ukrainiens pour les distribuer sous forme d'aide alimentaire.



C'est le cas pour la Somalie, l'Éthiopie ou encore le Soudan et le Kenya, des pays qui connaissent une sécheresse extrême et où la famine a fait sa réapparition.



De façon générale, les céréales ukrainiennes partent en majorité dans les pays riches et dans les pays émergents mais la détente sur les prix qu'a permis l'accord de juillet et que pérennise sa prolongation se fait ressentir principalement en Afrique et dans les pays à bas revenus.

Rappelons que la guerre en Ukraine avait entraîné une hausse d'environ 30 % des prix des denrées sur le continent, selon l'ONU, avant que ces prix ne diminuent, après juillet 2022.



Ainsi, la prolongation est la garantie d'une stabilité des prix et, pour un pays comme l'Égypte qui dépend à 80 % du blé russe et du blé ukrainien, c'est une bonne nouvelle.



Notez enfin que cette initiative céréalière de la mer Noire a permis, depuis août dernier, à l'Ukraine d'exporter plus de dix-huit millions de tonnes de céréales.