L’appel au dialogue : la posture pacifiste du Ministre Farba Senghor !

Son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall invite l'opposition au dialogue.

Un acte de haute facture, une preuve de bon sens appréciée par tous les esprits pacifistes !



Monsieur le Ministre Farba Senghor, lors de sa dernière sortie médiatique, s'est conformé à la vision du Chef de l’État.



Il s’agit, pour lui d'apaiser le climat politique mais aussi de porter un regard critique sur les tensions sociales qui secouent certains secteurs d'activités comme la santé, l'enseignement, la forte demande sociale etc...



Le Ministre Farba Senghor, Président du parti les Libéraux Républicains " mboolo askan wi " est d'avis que le Sénégal passe avant tout intérêt particulier ; et ni religieusement, ni culturellement, l'homo senegalensis connaît ces forfaitures et autres formes de violence auxquelles nous assistons.



Il convient donc, selon l’ancien Ministre de l’agriculture, Ministre des transports, Ministre de la solidarité nationale sous le régime de Wade d'invoquer et de nourrir le culte du dialogue qui reste la clé de voûte du système politique Sénégalais.



Poursuivant sa réflexion Monsieur le Ministre soutient que la force particulière de notre nation est adossée au sens élevé du dialogue et à la capacité à prendre de la hauteur par rapport aux événements.



Ainsi, pour l'équilibre des institutions et la stabilité du pays, invite-t-il l'ensemble des partis politiques, la société civile à répondre présents au dialogue initié par le Président de la République Macky Sall.



Si réellement l'opposition est républicaine et non nihiliste, elle répondra positivement à l'appel de son Excellence Macky Sall car l’obscurantisme politique ne peut prospérer dans notre cher pays le Sénégal





Aminata Dème

DG Mina Digital Services.