L’audition de Maodo Malick MBAYE renvoyée sine die : la défense prépare une nouvelle demande de liberté provisoire

Extrait du Pavillon spécial du Pool judiciaire financier (PJF) ce 14 mai pour une audition au fond, l’ancien directur generql de l’ANAMO n’a finalement pas été interrogé par les juges. Cette audition a été renvoyée à une date ultérieure selon l’As quotidien en raison d’un dossier administratif incomplet. L’information a été confirmée par l’un des conseils de l’inculpé, Me Ndiaga DABO.



D’après sa défense, Maodo Malick MBAYE pourrait néanmoins être entendu au fond dans les prochains jours, une fois les pièces manquantes régularisées par les services compétents.





Placé sous mandat de dépôt, le 22 juillet 2025, par le juge du deuxième cabinet du Pool judiciaire financier, il est poursuivi pour association de malfaiteurs, escroquerie, détournement de deniers publics portant sur plus de 600 millions de FCFA, faux et usage de faux en écritures administratives et de commerce, ainsi que blanchiment de capitaux. Des accusations qu’il conteste. Ses avocats dénoncent régulièrement ce qu’ils estiment être une procédure excessivement longue et des conditions de détention sévères.



Face à l’allongement de la procédure et au report de l’audition au fond, ses conseils comptent tirer parti de ce nouveau délai pour introduire une nouvelle demande de mise en liberté provisoire.

























































































wALF