L'hôtel Croix du Sud saisi par une banque

L’établissement, bien connu du public sous le nom de La Croix du Sud, a été saisi par la banque Orabank pour non-remboursement de plusieurs crédits contractés par la société en charge de sa gestion.



Selon les informations de Libération, les dettes impayées s’élèveraient à plus de 11 milliards de francs CFA, réparties notamment entre un premier crédit de 7,218 milliards et un second de 4,1 milliards de francs CFA. Face à cette situation, Orabank a décidé d’enclencher une procédure de saisie, aboutissant à la demande de mise en vente judiciaire de l’hôtel.







La Chambre des criées du tribunal compétent a été saisie pour autoriser cette vente. La mise à prix globale du bien saisi a été fixée à 2 milliards de francs CFA, un montant bien en deçà des sommes dues, mais qui pourrait susciter l’intérêt d’investisseurs à la recherche d’une acquisition stratégique en plein cœur de la capitale sénégalaise.































































rewmi