Thiès : 26 élèves arrêtés et placés en garde à vue pour tricherie

Le phénomène de la tricherie gagne de l’ampleur dans les écoles surtout pour les élèves en classe d’examen. Après Dakar, où des élèves du lycée Blaise DIAGNE et un membre de l’administration ont été arrêtés, voilà qu’à Thiès, le même phénomène se produit.



Des sujets de Mathématiques, d’Anglais et d’Histoire-géographie des compositions du second semestre ont circulé sur Whatsapp selon Seneweb. Les élèves ont créé un groupe pour partager les épreuves volées. Une enquête menée par le Commissariat du 1er arrondissement a conduit à l’interpellation de 25 élèves de Seconde des lycées Jules SAGNA et Ahmadou Ndack SECK.





Un élève de Terminale du lycée de Fahu, candidat au baccalauréat, a également été arrêté. Soupçonné d’être l’instigateur du réseau, il aurait tenté d’effacer les preuves en désinstallant Whatsapp avant de nier toute implication. Cependant, les autres élèves interpellés ont reconnu leur participation à cette fraude organisée.



Tous les 26 élèves ont été arrêtés et placés en garde à vue au Commissariat du 1er arrondissement.

















































walf