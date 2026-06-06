LE CHEF DE L’ÉTAT EXIGE UN GOUVERNEMENT DE RÉSULTATS AU SERVICE DES POPULATIONS

Lors du Conseil des ministres tenu ce vendredi 5 juin 2026, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a insisté sur plusieurs priorités économiques et sociales que le nouveau gouvernement devra prendre en charge de manière urgente.



Le chef de l’État a notamment souligné la nécessité d’accorder une attention particulière à l’amélioration de l’environnement des affaires, au développement du secteur privé national ainsi qu’au renforcement des petites et moyennes entreprises (PME/PMI). Il a également mis l’accent sur la prise en compte de l’économie informelle, qui occupe une place importante dans l’activité économique du pays.



Bassirou Diomaye Faye a par ailleurs appelé le gouvernement à veiller au bon déroulement de la campagne de production agricole, tout en intensifiant les efforts visant à améliorer le pouvoir d’achat des ménages. La lutte contre la pauvreté, le renforcement des interventions sociales de l’État et la consolidation du dialogue social figurent également parmi les priorités fixées par le Président de la République.



Sur le plan administratif, le chef de l’État a demandé au Premier ministre d’accélérer les processus de modernisation de l’administration publique et de renforcer le suivi de la gestion ainsi que des performances des structures des secteurs public et parapublic.



Le Président a également insisté sur l’importance de la communication gouvernementale. Il a ainsi instruit les membres du gouvernement, sous la coordination du Premier ministre, de mettre en œuvre une stratégie de communication de proximité cohérente, efficace et fondée sur les résultats concrets obtenus au profit des populations.



















































Rts