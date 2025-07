LE CNRA MET EN DEMEURE LE GROUPE FUTURS MÉDIAS POUR MANQUEMENTS À LA RÉGLEMENTATION AUDIOVISUELLE

Le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) a adressé, ce lundi 7 juillet 2025, une mise en demeure au Groupe Futurs Médias (GFM), suite à de graves manquements constatés dans l’émission Jakaarlo diffusée sur la TFM. Cette décision intervient après plusieurs avertissements restés sans effet.



Dans un communiqué officiel, le CNRA rappelle avoir déjà interpellé le GFM, le 26 mars dernier, à propos des dérives observées dans l’édition du 21 mars 2025 de l’émission Jakaarlo, au cours de laquelle un chroniqueur avait tenu des propos injurieux, grossiers et dévalorisants à l’encontre d’un invité. Des termes jugés attentatoires à la dignité, à l’honneur et à la réputation de la personne visée.



Malgré cette observation formelle, ainsi qu’une mise en garde générale publiée le 25 mars pour alerter sur la multiplication de propos indécents tenus par certains chroniqueurs à l’antenne, le CNRA constate que les mêmes dérives se sont reproduites dans l’émission du 4 juillet 2025.



Le régulateur considère que le GFM, via la TFM, persiste dans la violation de la réglementation qui encadre les services de communication audiovisuelle au Sénégal. Le CNRA déplore que l’émission serve régulièrement de tribune à des propos injurieux ou attentatoires aux institutions et aux personnes.



Par conséquent, l’autorité de régulation met en demeure le Groupe Futurs Médias de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme définitif à ces manquements. Elle exige une application rigoureuse du cadre réglementaire dans la conduite de l’émission Jakaarlo.



Le CNRA précise que le non-respect de cette mise en demeure expose la chaîne à des sanctions prévues par la loi, pouvant aller jusqu’à la suspension de l’émission concernée, voire la suspension partielle ou totale de la diffusion des programmes de la TFM.

































Rts