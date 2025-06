LE PRÉSIDENT SIERRA-LÉONAIS JULIUS MAADA BIO PREND LA PRÉSIDENCE DE LA CEDEAO

Au 67e Sommet de la Cédéao à Abuja, le président nigérian Bola Tinubu a officiellement transmis la présidence de l’Autorité des États et Gouvernements à Julius Maada Bio, nouveau leader de l’organisation régionale.



Lors du 67e Sommet des chefs d’État de la Cédéao ce dimanche à Abuja, le président nigérian Bola Ahmed Tinubu a annoncé officiellement la passation de la présidence de l’Autorité des États et Gouvernements à Julius Maada Bio, président de la Sierra Leone, informent nos confrères de APA News..



Tinubu a rappelé avoir exercé cette fonction à deux reprises, avant de transmettre le mandat à Julius Maada Bio, qui prend désormais la tête de l’institution régionale.



Cette désignation intervient dans un contexte de défis sécuritaires et économiques majeurs pour la région, où la Cédéao doit renforcer la coopération entre ses membres pour assurer stabilité et développement.



















































Rts