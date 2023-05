LIONEL MESSI (PSG) DEVRAIT JOUER EN ARABIE SAOUDITE (AL-HILAL) LORS DE LA SAISON 2023-24 SELON L'AFP

Après Cristiano Ronaldo, l'Arabie Saoudite est sur le point d'attirer une autre légende vivante du football. Selon l'AFP, Lionel Messi évoluera dans le championnat saoudien (Al Hilal) la saison prochaine avec "un énorme contrat" à la clé, précise une source locale, ajoutant que "l'affaire était conclue". Ce mardi, L'Equipe a annoncé que la Pulga pourrait toucher entre 500 et 600 millions d'euros sur deux ou trois années de contrat, ce qui serait un record sur la planète football.

Dans le même temps, L'Equipe évoque un accord verbal donné par l'entourage de l'ancien Barcelonais. Cependant, rien ne serait signé à l'heure actuelle et le joueur de 35 ans attendrait la fin de la saison pour s'engager définitivement. Si sa femme ne s'imaginerait pas forcément s'installer dans le Golfe, Lionel Messi suivrait toujours d'un oeil la situation du Barça.



Alors qu'il semblait proche de prolonger avec le Paris Saint-Germain au retour de la Coupe du monde au Qatar, Lionel Messi a mal vécu la nouvelle élimination du club de la capitale en huitièmes de finale de Ligue des champions, face au Bayern Munich (0-1, 0-2), avant d'être suspendu la semaine passée. Au lieu de se rendre à l'entraînement de l'actuel leader de L1, l'Argentin s'est rendu en Arabie Saoudite, un pays dont il est ambassadeur, pour assurer des opérations commerciales. Suspendu une semaine par le PSG, Messi a fini par effectuer des excuses publiques sur Instagram.

En parallèle, le FC Barcelone pousse depuis plusieurs mois pour tenter de faire revenir l'Argentin. La direction, les supporters et les joueurs, dont Robert Lewandowski, ont tous milité pour son retour. Mais comme en 2021, lorsqu'il devait prolonger son bail, le club catalan n'a pas la surface financière pour arriver à ses fins. "Aujourd'hui, le Barça ne pourrait pas inscrire Lionel Messi", annonçait Javier Tebas, courant avril. Dans ce contexte, Al Hilal semble en bonne position pour rafler la mise.