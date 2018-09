La Chine dans le monde. Va-t-elle profiter et abuser de l’Afrique en même temps que l’Occident ? Et quelle place pour la diaspora ?

Quand la Chine s’éveillera le monde tremblera disait Alain Peyrefitte dans une œuvre personnelle de réflexion portant sur divers sujets. Ce dernier effectua une visite dans le pays de Mao en 1971 alors qu’il était homme politique et écrivain. Ainsi il réalisa à cette occasion un rapport d’enquête sur l’état de ce pays alors au milieu de la grande révolution culturelle prolétarienne. Son argumentation était que compte tenu de la taille et la croissance de la population, elle finira inexorablement par s’imposer au reste du monde dès qu’elle maitrisera une technologie suffisante. De nos jours, ce géant asiatique oscille entre la première et la deuxième place économique mondiale. Elle va indiscutablement dominer le monde dans une décennie au plus. Que fera-t-elle avec le reste du monde et qu’attendons-nous d’elle ?



La Chine en Occident.



En 1858, des mineurs d’origine chinoise arrivent en Colombie Britannique (Canada) attirés par la découverte d’or dans la vallée du Fraser. Vingt-six ans plus tard quinze milles d’entre eux participèrent à la construction de fer du Canadien Pacifique de cette côte ouest du pays de l’érable. De nos jours, la population d’origine chinoise est estimée à près de 4 millions d’habitants en Amérique du nord. L’importance économique de cette dernière est grande même si son nombre est relativement faible. Il faudrait remarquer que, la population asiatique représente désormais la première source d’immigration. On la préfère de loin à celle de l’Afrique et des Caraïbes qu’on juge paresseuse et pauvre. Dans certaines villes comme Vancouver le caractère asiatique frappe immédiatement tous ceux qui s’aventurent dans cette ville de la côte ouest canadienne. Apparemment ce sont des milliardaires qui arrivent et ils achètent sans compter. Ainsi les blancs pauvres ou moins nantis sont obligés de déménager dans les périphéries car ils ne peuvent plus supporter le coût de la vie dans les centres urbains. Devant cette acquisition sans fin, les autorités canadiennes ont imposé une taxe de 15% pour les acheteurs étrangers. Aussi d’autres mesures telles que la taxe sur les logis vacants, la limitation de l’augmentation des loyers au taux d’inflation entre autres, ont été mises en place afin de freiner l’ardeur des nouveaux arrivants. Ces nouvelles mesures ont a été établies suite à l’augmentation brusque du nombre de nouveaux acquisiteurs étrangers. Le président américain, Donald Trump aurait agi dans le même sens en imposant une taxe 25% sur plus de 200 milliards de produits chinois afin de protéger l’économie américaine et renflouer les coffres du trésor public. Aussi, une certaine méfiance s’est installée face à ces des étrangers qui ont souvent tendance à bousculer l’ordre établi avec leurs croyances et leurs capitaux.



Dans les autres pays occidentaux, on a fait la même chose. De nouvelles lois et des taxes plus durs sont continuellement brandis afin de protéger les économies nationales. Les populations aussi ne se laissent pas faire. Elles sanctionnent les politiciens et les hommes d’affaires qui ont des penchants pour des intérêts étrangers. Ainsi il n’est pas rare de voir des commissions parlementaires se pencher sur des décisions controversées afin d’éclairer l’opinion.



L’Occident est quand même caractérisé par un système où règne l’ordre et la justice même si tout n’est pas parfait. Si bien que le nouveau venu n’a d’autre choix que de naviguer dans un système règlementé. Un médecin du Burundi ne peut pas pratiquer au Québec (Canada) sans le permis de travail délivré par le collège des médecins. C’est pour quoi on y trouve souvent des cadres venus d’ailleurs convertis en chauffeurs de taxi ou occupant des emplois très pauvrement rémunérés.



La Chine, l’Afrique et les autres pays



Il est déprimant de parler de ce vieux continent qui est toujours sous assistance. Malheureusement les africains noirs sont toujours perçus comme des mendiants ou des paresseux du moins en Occident. En Asie et dans certains pays du Moyen-Orient ils sont considérés comme des esclaves ou des individus maudits. Récemment de passage à Casablanca, j’ai vu des immigrants clandestins noirs qui logeaient dans des abris en cartons. Pour survivre, ils allaient aux coins des rues pour mendier de quoi manger. Les populations locales les regardaient avec dégoût et mépris. En sollicitant continuellement de l’aide, nos dirigeants noirs ne font que renforcer davantage cette mauvaise perception que les autres ont de leurs populations. C’est pourquoi l’immigration noire est en général la moins préférée des pays qui ouvrent encore leurs frontières pour accueillir des étrangers par manque de main d’œuvre ou autres.



Aussi, nos milliers de jeunes qui quittent leurs pays dans des embarcations de fortune pour aller ailleurs est un phénomène grave. Ils devraient forcer leurs dirigeants à créer des programmes d’emploi pour eux au lieu de laisser ces derniers utiliser les fonds publics dans des dépenses de prestige qui n’ont ni queue ni tête. L’abandon de ces pays par leurs jeunesses à la fleur de l’âge est un drame qui risque d’enfoncer ce continent. De plus, la baisse de la pluviométrie est venue compliquer davantage la situation sociale. Rares sont les cultures qui mûrissent à cause du manque d’eau dans certains pays. Mais c’était prévisible car l’avancée du désert due à La déforestation causée par l’homme est passée par là. Les élections et encore les élections africaines. Les récentes élections au Mali ont suffisamment montré que nos dirigeants ne veulent rien savoir de scrutin libre et transparent. Ils sont des abonnés ou des adaptes de mascarades électorales. Tout ceci avec la complicité de l’occident et de l’organisation internationale de la francophonie qui est un organisme qui ne profite en réalité qu’au Canada et à la France. On a besoin d’une organisation francophone politique qui défend les peuples et non d’une organisation qui vole les plus pauvres de la planète.



La mondialisation nous nuit également. Les produits occidentaux atterrissent en Afrique alors que les nôtres ne le font pas tous. Nos marchés sont ouverts alors que les leurs sont presque fermés. De plus, elle est devenue un dépotoir de produits alimentaires et pharmaceutiques impropres à la consommation voire même cancérigènes. D’où l’augmentation de maladies chroniques et graves tels que le diabète, l’hypertension, les problèmes rénaux et le cancer. Presque tout peut y rentrer car nos systèmes de contrôles tels que les services de douanes ou les services d’inspection sont anarchiques et corrompus. Le désordre est total et absolu. Cette mondialisation est un attrape-nigaud conçu pour appauvrir davantage et mettre à genoux le continent africain et les pays pauvres. C’est de l’escroquerie occidentale.



Que vont faire les chinois dans un tel système méconnaissable presque sans loi ? Ils ont besoin de plus en plus d’énergie, de ressources matérielles et de terres pour l’agriculture entre autres. Ils anticipent également un déficit vivier chez eux avec l’augmentation fulgurante de leur population pour qui les besoins sont devenus de plus en plus difficiles à satisfaire. Les barrières qui vont les retenir sont faibles et elles seront vite démantelées par le pouvoir de l’argent. De plus, ils ont beaucoup d’argent et ils ont en face d’eux des vautours ou charognards africains prêts à vendre leurs pays, leurs frères et sœurs pour de l’argent qu’ils vont investir ailleurs que chez eux.



Mais elle fera également face aux occidentaux dont les intérêts sont hautement protégés et sécurisés. Ces derniers ne vont se laisser faire car la survie et le niveau de vie élevé de leur population en dépend. Il serait inimaginable que la Chine reprenne la bauxite en Guinée au détriment du Canada. Elle ne prendra pas non les contrats pétroliers de la France au Gabon au Nigeria et ailleurs. Sans compter les autres puissances telles que la Grande Bretagne, les États-Unis et le Portugal qui veillent aux grains et surveillent leurs possessions au Zimbabwe en Angola et ailleurs. Mais elle profitera d’une moindre faille de ces puissances afin d’étendre ses influences. C’est ainsi que la China National Petroleum Corporation (CNPC) a repris la part détenue par le français Total dans le gisement gazier Pars-Sud en Iran. Total avait auparavant déclaré qu’il se retirait de ce consortium s’il n’obtenait pas une dérogation aux sanctions imposées par les États-Unis. Sur un ton sarcastique, Bloomberg a écrit sur un rapport sur l’Iran : « les sanctions américaines contre l’Iran ont offert à la Chine le plus grand champ gazier du monde. »



Enfin la diaspora comme solution à la crise africaine ou ailleurs



La classe politique africaine constitue le maillon faible dans cette nouvelle course aux intérêts. La cupidité et la dictature imposées comme modèle de gestion par l’Elite africaine va davantage fragiliser les conditions d’existence des populations locales. Ces conditions précaires vont être aggravées par la détresse économique et la piètre situation des droits de l’homme. La Chine comme les autres pays asiatiques ou émergents, avec leur pouvoir financier risquent d’en profiter et de s’installer pour de bon. Beaucoup de nos compatriotes de la diaspora pensent que ce géant asiatique va à son tour coloniser l’Afrique. La diaspora qui soutient ce continent à coup de milliards alors que les nationaux en sortent plus devrait prendre ses responsabilités. Mais en attendant, elle devrait combattre les lois électorales scélérates comme la limitation de l’âge des candidats et l’exclusion des candidats avec la double nationalité. Elle doit également faire entendre raison à l’occident et à ce nouveau géant asiatique qui traine encore beaucoup de casseroles salles à laver au marigot de Genève. La pollution ainsi que la mauvaise situation des droits de l’homme et autres chez Xi Jinping sont de mauvaises augures pour tout le monde.



Gondiel Ka

Montréal, Canada

Chroniqueur

Expertise Relation Afrique Canada