La Chine dénonce le survol de son territoire par des ballons américains « à plus de dix reprises »

La Chine a accusé lundi 13 février 2023 des ballons américains d’avoir violé son espace aérien plus d’une dizaine de fois depuis début 2022, dans un contexte de tensions entre Pékin et Washington après le survol aux États-Unis d’un engin chinois.



L’armée américaine a abattu début février un ballon chinois présenté par le Pentagone comme un ballon espion, destiné à récolter des informations sensibles.



La destruction de l’appareil a été fermement dénoncée par la Chine, qui assure qu’il s’agissait d’un simple aérostat civil ayant dévié de sa trajectoire



Des inconnues sur la nature et l’origine de ces objets



Depuis cet incident, d’autres objets volants ont été aperçus au-dessus du Canada et des États-Unis, avant d’être abattus.



La nature de ces engins et leur appartenance n’est pour l’heure pas connue.



Interrogé sur ces questions, Pékin a assuré lundi que des ballons américains avaient violé son espace aérien.



« Rien que depuis l’année dernière, des ballons américains ont survolé (le territoire de) la Chine à plus de dix reprises sans aucune autorisation », a indiqué devant la presse un porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin.



Il n’a pas donné de détails sur ces incidents, invitant les journalistes à se « référer à la partie américaine ».



Il a toutefois assuré que ces incursions avaient été gérées par Pékin de manière « responsable et professionnelle ».