Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, s'est récemment montré très en colère envers l'entreprise Compagnie sénégalaise de travaux publics dirigée par Mbaye Faye, qui est chargée de la construction du Lycée technique de Sandiara depuis huit ans. Le président s'est plaint de la lenteur des travaux lors d'un Conseil présidentiel à Thiès, affirmant que le projet, qui était initialement estimé à 6 milliards de francs Cfa, avait déjà englouti près de 4 milliards de francs Cfa sans voir le jour.



Le Président a demandé des explications sur les raisons pour lesquelles les travaux ne pouvaient pas être terminés, s'adressant directement à la ministre de la Formation professionnelle, Mariama Sarr. Cette dernière a répondu que l'Agent judiciaire de l'Etat avait été saisi, mais cela n'a pas satisfait le président.



L'Agence de la construction, des bâtiments et édifices publics (Acbep), agissant pour le compte du ministère de la Formation professionnelle, avait confié le projet à la Compagnie sénégalaise de travaux publics dirigée par Mbaye Faye. Selon les informations publiées sur le site de l'Acbep, le reliquat de paiement s'élève à 2 milliards 825 millions 561 mille 179 francs Cfa, soit près de 4 milliards déjà dépensés.



Cependant, après le démarrage des travaux, le ministère a demandé des changements, notamment la modification du bloc restaurant, de la boulangerie et réfectoire, la construction de logements de fonction annexes, la réalisation de signalisations informatiques, l'augmentation de la surface de carrelage, de terrassements et fondations pour le nivellement du site d'accueil (augmentation des quantités de remblai et de béton au niveau des fondations).



L'Armp (Autorité de régulation des marchés publics) a validé un avenant de 1,4 milliard de francs Cfa pour prendre en charge les travaux supplémentaires. Cependant, après plusieurs correspondances entre l'Acbep et la Direction centrale des marchés publics, le projet n'a pas encore reçu l'avis de non objection de cette dernière.



La lenteur de la construction du Lycée de Sandiara a donc suscité la colère du Président Macky Sall envers l'entreprise de Mbaye Faye chargée des travaux, ainsi qu'envers le ministère de la Formation professionnelle. Il reste à voir comment cette affaire sera résolue et si le lycée pourra enfin être achevé après huit ans de travaux.



L'entrepreneur sénégalais Mbaye Faye est un véritable champion des marchés publics. Outre les marchés de réhabilitation des stades qu'il remporte systématiquement, il vient également de se voir confier les travaux de drainage et d'aménagement de bassins et de voiries dans le secteur Keur Massar Basse-Parcelles assainies Jaxaay, un marché controversé compte tenu de la situation des inondations à Keur Massar.



Certains observateurs se demandent si Mbaye Faye ne bénéficie pas de protections au sein du régime en place. En effet, la qualité des travaux exécutés par son entreprise, la Compagnie sénégalaise de travaux publics (CSTP), est régulièrement mise en cause. La pelouse du stade Lat-Dior, rénovée pour une somme de 1,85 milliard de francs Cfa, a ainsi été critiquée par le footballeur Sadio Mané.



Mbaye Faye est également chargé du renouvellement des canaux d'assainissement de la Médina et de la Gueule-Tapée, un autre marché à plusieurs milliards de francs. Malgré tout, le lycée technique de Sandiara, qu'il dirige depuis huit ans, n'a toujours pas été construit.



Ancien protégé d'Ousmane Tanor Dieng, Mbaye Faye se fait de plus en plus discret à Ngoudiane, où il est en perte de vitesse face à son adversaire politique, Mbaye Dione. Mais cela ne l'empêche pas de remporter des marchés dans des conditions peu transparentes, comme en témoignent les réfections des stades de Cambérène, Kaffrine, Kédougou et Sédhiou, ainsi que le stade Ngalandou Diouf de Pikine.



Les travaux des stades régionaux de Kaffrine, Kédougou et Sédhiou, lancés par le ministère des Sports, ont été annulés par l'Autorité de Régulation des Marchés Publics du Sénégal (ARMP), pour non-conformité à la règle de passation de marchés. Le montant de ces travaux était estimé à 3,5 milliards de francs CFfa. De même, Mbaye Faye a vu le marché de construction et d'équipements de bâtiments annexes dans le cadre du projet de Parc des technologies numériques (PTN), d'un montant de plus de 10 milliards de francs Cfa, lui être retiré à la demande de la Banque africaine de développement (BAD), pour non-respect des règles d'attribution des marchés.



Ainsi, bien qu'il remporte tous les marchés, Mbaye Faye est régulièrement critiqué pour la qualité des travaux de son entreprise, ainsi que pour les conditions d'attribution des marchés.



" Mbaye Faye se trompe s'il pense que sa plainte peut empêcher Leral de publier des informations exactes. Tous les appels d'offres seront publiés, et les autorités compétentes seront alertées, en commençant par Mamour Diallo de l'ONAS. "