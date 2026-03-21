La communauté Khadre endeuillée- En sus de ses deux épouses, le khalif de Cheikh Mouhamed Fadel de Ngoumbe-Géoul Cherif Makhfou dit "Beuh" n'est plus !

Dakarposte a appris le rappel à Dieu du khalif de Cheikh Mouhamed Fadel de Ngoumbe-Géoul Cherif Makhfou dit "Beuh".



Il nous revient, en effet, qu'il a quitté ce monde futile et périssable suite à un accident .

"Une immense perte pour la communauté et toute la tarikha khadriya. Homme de foi, de sagesse et d’engagement, il laisse derrière lui un héritage spirituel inestimable. Yalla nala sa maam Seydina Mouhamed (PSL) térou " témoigne, l'air affligé, un disciple de la communauté Khadre.



Aussi, avons-nous appris que ses deux épouses (Sokhna Amy et Sokhna Adja) sont également décédées au cours de l'accident.



Toute la rédaction de dakarposte compatit et présente ses condoléances émues à leurs fratries éplorées et à tous les khadres.



Qu’Allah accorde "Al Firdawss" (le sommet du Paradis) à Chérif Beuh would Cheikh Mouhamed Fadel would Cheikh Mahfoudh would Cheikhna Cheikh Saadbouh, à ses deux épouses et à toute la Oumah Islamique !



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