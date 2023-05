La communauté Layène encore endeuillée...Leur porte parole, Serigne Moussa Gueye Laye, rappelé à Dieu

Encore la grande faucheuse! Dakarposte a appris que Serigne Moussa Gueye Laye, habilité à parler au nom et pour le compte de la confrérie Layène, a quitté ce monde futile et périssable.



Toute la rédaction de dakarposte compatit et présente ses condoléances émues à sa fratrie biologique, aux Layennes et à toute la Umaah Islamique!



Que son âme repose en paix et qu'il demeure éternellement dans les jardins de Firdawss sous lesquels coulent des ruisseaux!