La communauté Layène endeuillée...

C'est l'actuel édile de Yoff himself qui a annoncé la triste nouvelle.



"Nous avons la profonde douleur de vous annoncer le rappel à Allah (swt) de notre oncle et guide Imam Mouhamadou Bachir Lahi ibn Seydina Ababacar Lahi ibn Seydina Limamou Lahi (psl).

Qu’Allah(swt) l’accueille en son paradis éternel par la baraka de son grand père, le Saint Mahdi (psl)" écrit Seydina Issa Laye Samb





Toute la rédaction de dakarposte compatit et présente ses condoléances émues à sa famille éplorée et à toute la Umaah Islamique