La responsable de "Diomaye Président Suisse" , Mame Diarra Mbow, arrêtée par la DIC pour escroquerie et abus de confiance portant 8 millions CFA

C'est connu: les cafés Dakarois n'en demeurent pas moins des espaces de convivialité mais également de véritables thermomètres sociaux. Les discussions y reflètent souvent les préoccupations du quotidien, qu'il s'agisse de la politique nationale, de faits divers locaux ou des dernières actualités internationales.



L'arrestation de cette pièce maitresse de la coalition "DIOMAYE-PRÉSIDENT SUISSE", en l'occurrence Mame Diarra Bousso Mbow, a déclenché des discussions passionnées dans ce café sélect niché à un jet de pierre de la présidence de la république.



En effet, un de nos radars fureteurs de dakarposte, qui fourre son nez partout, a pu glaner que la dame, activement recherchée depuis plusieurs semaines par la police, est finalement tombée dans la nasse des limiers de la Division des Investigations Criminelles.



En attendant d'y revenir avec une ébauche de détails, il nous revient qu'un certain Moctar Toumbou poursuit Mame Diarra Bousso Mbow pour abus de confiance et escroquerie.



Dans sa plainte, le plaignant affirme avoir remis la somme de 8 millions de francs CFA à la dame pour qu'elle lui achète des meubles entre autres accessoires de décoration. Depuis qu'elle a encaissé les briques, Mame Diarra Bousso Mbow s'est volatilisée. Mais, comme toute chose a une fin, elle a été interpellée par la DIC.









Nous y reviendrons...