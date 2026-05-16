Le pape Léon XIV en visite d'État en France du 25 au 28 septembre, annonce le Vatican

Le Vatican a annoncé ce samedi 16 mai que le pape Léon XIV se rendrait en France pour une visite d'État du 25 au 28 septembre. Il se rendra à Paris et sans doute à Lourdes. Un troisième lieu serait envisagé.



Le 6 mai, les évêques français avaient déjà évoqué dans un communiqué la préparation de cette visite, indiquant que l’invitation du cardinal Aveline "a été appuyée par le président de la République" Emmanuel Macron "lors de sa rencontre avec Léon XIV à Rome, le 10 avril dernier".



Après la Turquie et le Liban, la Principauté de Monaco, l'Afrique et l'Espagne en juin prochain, il s'agira du cinquième voyage apostolique du souverain pontife.



Léon XIV sera le premier pape à faire un "vrai" voyage en France depuis le dernier séjour de Benoît XVI en 2008.



Le pape François ne s'était lui jamais rendu à Paris. En douze ans de pontificat (2013-2025), il avait effectué un déplacement à Strasbourg en 2014, à Marseille en 2023 et à Ajaccio, en décembre 2024. Il avait refusé d’assister à la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris en 2024, cinq ans après l’incendie dévastateur.



Le président français Emmanuel Macron s'est réjoui de la visite prochaine de Léon XIV en France, évoquant sur X "un honneur pour notre pays, une joie pour les catholiques et un grand moment d'espérance pour tous."

