Yeumbeul : surpris en pleins ébats dans un chantier, un Sdf et un tapissier écopent de 7 ans ferme

Selon L’Observateur, qui a assisté à l'audience, les faits remontent à la nuit du 3 au 4 mai, vers 3 heures du matin. Le gardien du chantier, A. Touré, affirme avoir été alerté par des gémissements avant de surprendre les deux hommes en pleins ébats. Pour couvrir leur fuite, l’un des prévenus l’aurait agressé à l’aide d’une « bombe asphyxiante », tandis que l’autre sautait depuis la terrasse du chantier. Dans la panique, les fuyards abandonnent sur place un pantalon, des chaussures, une bouteille d’alcool et une carte nationale d’identité.



Le lendemain, « comme un assassin qui revient sur les lieux du crime », le prévenu M. Touré est pourtant revenu sur le théâtre des faits pour tenter de récupérer ses effets personnels. Repéré par le voisinage, il a échappé de peu à un lynchage avant d’être exfiltré in extremis par la Brigade de recherches de Yeumbeul Comico. Son co-prévenu, lui, a été retrouvé plus tard dans une structure sanitaire où il recevait des soins après sa chute.



À la barre, les versions se sont radicalement opposées. Le gardien a maintenu avoir surpris les deux hommes en flagrant délit. À l'inverse, les prévenus ont nié en bloc, évoquant un « complot » orchestré après une soirée alcoolisée et des violences subies. Le jeune tapissier a même accusé le vigile d’agression sexuelle, répétant à plusieurs reprises : « Je ne suis pas homosexuel. »



Le parquet avait requis dix ans de prison ferme, estimant que les éléments matériels abandonnés confirmaient en tout point la version du gardien. La défense a, de son côté, dénoncé un dossier marqué par des « incohérences » et l’absence totale d’expertise médicale. Le tribunal a finalement retenu la culpabilité des deux prévenus, rapporte le quotidien du Groupe futurs médias (Gfm).



À l’audience, souligne la même source, les révélations ont suscité une forte agitation dans la salle, plongeant les débats dans une atmosphère tendue, au point que le président du tribunal a menacé d’« évacuer l’assistance » pour rétablir le calme. Ce verdict intervient dans un contexte marqué par la multiplication des affaires liées aux pratiques homosexuelles devant les juridictions sénégalaises, surtout après le durcissement des peines contre les actes contre-nature, portant modification de l'article 319 du Code pénal, voté fin mars dernier.

















































































































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