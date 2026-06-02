Le Pr Sidy Alpha Ndiaye, ministre chargé des affaires juridiques et directeur de cabinet adjoint du Président de la République, démissionne

Mes chers amis,

J’ai officiellement présenté, ce mardi 2 juin 2026, ma démission de mes fonctions de Ministre Directeur de cabinet adjoint du Président de la République et Coordonnateur du pôle juridique de la Présidence de la République.



Universitaire de vocation, je n’ai accepté des responsabilités étatiques qu’en raison d’une conviction profonde : celle de contribuer, à ma place, à la concrétisation des réformes juridiques promises au Peuple sénégalais et portées par le Projet de rupture auquel je crois et pour lequel je me suis engagé.



L’idée d’une majorité politique, plébiscitée par le souverain ultime, mais qui ne gouverne pas entièrement contredit, à mon sens, l’épure même de la démocratie représentative.



PASTEF, parti d’incarnation et de sublimation de ce Projet, n’étant plus pleinement en responsabilité exécutive, si ce n’est des strapontins individuels non objectivés par une dynamique solidariste de parti et d’identité politique, la loyauté à mes valeurs intrinsèques commande, par ricochet, l’assumation évidente d’un choix moral, éthique et politique : celui de démissionner de mon poste car, en définitive, « la vertu politique est un renoncement à soi-même ».

Sidy Alpha NDIAYE

Professeur Titulaire des Universités

Agrégé des Facultés de droit

Membre du MONCAP/PASTEF