Le Sénégal découvre la saveur des bières artisanales

Le pays est plutôt habitué à la bière industrielle comme les célèbres Flag ou Gazelle qui dominent le marché avec leurs prix bas. Ces deux dernières années, deux micro-brasseries ont lancé leurs bières artisanales faites maison, ouvrant les portes d’un nouveau marché à fort potentiel.



Dans une pièce où trônent trois cuves en inox de 500 litres, des moteurs ronronnent toute la matinée : « C’est du malt d’orge, les grains sont en train d’être infusés. »



C’est dans cette micro-brasserie artisanale, Gecko, installée à 70 kilomètres au sud de Dakar, que Sébastien Flachs fabrique la première bière artisanale sénégalaise depuis près de deux ans : « Nos clients, c’est de plus en plus les Sénégalais qui la goûtent et l'apprécient, mais à la base c’était quand même des expatriés ou les touristes. On distribue aux gens qui viennent à la brasserie, sinon dans les bars-restaurants, mais aussi sur les sites internet. »



Avec une production 8 à 10 000 bouteilles par mois, la brasserie du Gecko propose une bière locale et originale, produite avec des matières premières importées, mais à un prix accessible. Et le marché est prometteur selon Sébastien Flachs : « Il y a un investissement prévu, mais il faut le temps. En plus, le Covid a tout compliqué. On va se développer, tout en restant dans un processus artisanal, mais pas de façon industrielle pour la fermentation et pour embouteiller. On ne peut pas dépasser les 15 000 bouteilles, on sera à saturation. »