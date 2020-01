Le Sénégal « sur les rails » !

Papa Malick GUISSE

Sociologue

Président jeunes de la coalition ADIANA

Depuis 2014, l’APD est en alliance avec le Président Macky SALL, laquelle alliance est basée sur un programme, le PSE. Parmi les objectifs du PSE, nous avons le développement des infrastructures de dernière génération pour le soutien à la production et l’amélioration de l’environnement des affaires. C’est dans cette optique que furent lancés le TER et le BRT.Le président Macky SALL, est de ce fait dans la mise en œuvre de son ambitieux programme validé par les populations, qui est le seul débat qui vaille actuellement. Dans cette perspective, le Ministère des transports annonce le retour du train, avec 13 projets structurants qui mailleront tout le territoire national avec plus de 2065 km de rail. Cette politique à l’horizon 2035, desservira 75% de la population sénégalaise et créera 180.000 emplois durant les travaux.Une aubaine pour les populations, car déjà avec le TER qui constitue l’épine dorsale du transport dans la capitale sénégalaise, le mieux-être des populations est assuré (55km en 45mn à 160 km/h), 115.000 usagers par jour et 9500 emplois qualifiés. Les études socio-économiques bouclées montrent que la phase 1 (Dakar-Diamniadio) du projet atteint une très bonne rentabilité avec un TRI socio-économique compris entre 11,9 % et 14,9% selon les scénarios avec un tarif économique qui apporte des bénéfices importants pour la collectivité, et des gares qui seront des espaces de revitalisation des villes.A cela, avec le retour du rail, se greffera un réseau qui transportera annuellement 2,5 millions de passagers et 24,2 millions de tonnes. Le gain en capital est estimé à 200 milliards de FCFA chaque année. De telles réalisations nous confortent dans notre choix d’avoir énormément contribué à la validation de l’ambitieux programme du Président Macky SALL, synonyme d’appropriation du PSE.