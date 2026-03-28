Le message fort de Pape Thiaw aux 18 supporters sénégalais arrêtés au Maroc

Pape Thiaw en conférence de presse sur les célébrations et la communion avec le public: "Il faut féliciter les joueurs pour cette victoire devant ce beau public, merci à tout ce monde qui était là. Il faut avant tout les remercier. Ce n'est pas facile de remplir le Stade de France alors qu'on ne joue pas contre la France. Bravo au public sénégalais, qui a vraiment montré qu'il aime son équipe. Ils se sont sacrifiés pour leur équipe. On l'a très bien vécu en voyant toute la diaspora sénégalaise présente dans ce beau stade mythique. Un match qui se solde sur 2-0 contre une bonne équipe du Pérou, je pense qu'on ne peut être que contents. Même s'il y a des choses à améliorer."



Le sélectionneur a aussi eu une pensée aux 18 supporters sénégalais arrêtés au Maroc: "Depuis qu'ils sont là bas, à chaque prière, je prie pour eux. On est de tout coeur avec eux, on ne les lâchera jamais, on se battra pour qu'ils retrouvent leurs familles. Ils étaient venus pour apporter leur plus et malheureusement, ça s'est passé comme ça. Espérons qu'ils retrouveront leur famille le plus rapidement possible. Du courage à eux, on est derrière eux, tout ce qu'on peut faire on le fera."