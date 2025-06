Le ministre iranien des Affaires étrangères attendu à Moscou pour une rencontre avec le président russe

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, devrait rencontrer le président russe Vladimir Poutine lundi à Moscou, selon les informations de NBC News et Axios.



Dans une interview accordée à NBC News à Genève, après des discussions avec des diplomates européens de haut niveau, Araghchi a déclaré que l’Iran était prêt à négocier, mais a insisté sur le fait qu’Israël devait d’abord cesser ses attaques aériennes.



Interrogé sur la possibilité de parvenir à un accord avec les États-Unis dans le délai de deux semaines, il a répondu que cela dépendait de l’administration Trump : « C’est à eux de montrer leur volonté d’aboutir à une solution négociée ».



« Ou alors ils ont autre chose en tête, et ils veulent attaquer l’Iran de toute façon », a-t-il ajouté.



Le ministre a suggéré que les États-Unis « ont peut-être ce plan et qu’ils ont simplement besoin des négociations pour le dissimuler », faisant référence aux frappes aériennes israéliennes.



Il a déclaré que l’Iran ne savait plus si les États-Unis étaient dignes de confiance et a qualifié les actions de l’administration Trump de « trahison de la diplomatie ».