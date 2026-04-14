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Le pape Léon XIV répond aux critiques du président américain : "Je n’ai peur ni de l’administration Trump ni de dire le message de l’Evangile"

Rédigé par Dakarposte le Mardi 14 Avril 2026 à 08:39 modifié le Mardi 14 Avril 2026 - 10:39

Le pape est arrivé lundi matin en Algérie pour une visite de deux jours très symbolique, la première d’un pape dans ce pays à majorité musulmane, terre natale de saint Augustin.


Le pape Léon XIV répond aux critiques du président américain : "Je n’ai peur ni de l’administration Trump ni de dire le message de l’Evangile"
Quelques heures après les virulentes critiques que Donald Trump lui a adressées, le pape Léon XIV a décidé de répliquer. "Je n’ai peur ni de l’administration Trump ni de dire le message de l’Evangile", a-t-il déclaré à bord de l’avion qui le conduisait en Algérie."C’est ce que je crois être appelé à faire et ce que l’Eglise est appelée à faire."


"Je n’ai pas l’intention d’entrer dans un débat avec lui ", a fait savoir le souverain pontife, précisant que "le message a toujours été le même : promouvoir la paix. Je le dis pour tous les leaders du monde, pas uniquement pour lui. Nous cherchons toujours à en finir avec les guerres et à promouvoir la paix et la réconciliation".

Le président américain Donald Trump a lancé une extraordinaire attaque contre le pape Léon XIV dans la nuit de dimanche à lundi. "Je ne suis pas un grand fan du pape Léon. C'est quelqu'un de très progressiste, et c'est un homme qui ne croit pas à la lutte contre la criminalité", a déclaré Donald Trump depuis la base militaire Andrews, dans le Maryland. Le président américain a également suggéré que le pontife devrait "cesser d'être au service de la gauche radicale".

"Le pape Léon est faible"

Les commentaires de M. Trump sont intervenus après que le pape Léon a suggéré, au cours du week-end, qu'une "illusion de toute-puissance" alimentait la guerre contre l'Iran.


S'il n'est pas rare que les papes et les présidents soient en désaccord, il est extrêmement rare que le souverain pontife critique directement un dirigeant américain.

La réponse cinglante de M. Trump est tout aussi inhabituelle, car les relations avec le chef de l'Église catholique, qui compte quelque 1,4 milliard de fidèles dans le monde, sont généralement cordiales.

Le vice-président de Trump, JD Vance, est catholique et a récemment publié un livre sur sa conversion à la foi. Il est également l'une des dernières personnes à avoir vu le pape François en personne, après l'avoir brièvement rencontré le dimanche de Pâques dernier. Le pape François est décédé le lendemain matin.

"Le pape Léon est faible en matière de criminalité et terrible en matière de politique étrangère", a écrit le président américain dans son message, ajoutant : "Je ne veux pas d'un pape qui pense qu'il est acceptable que l'Iran ait une arme nucléaire."

Il a réitéré ce sentiment dans ses commentaires aux journalistes, en déclarant : "Nous n'aimons pas un pape qui dit qu'il est normal d'avoir une arme nucléaire."

"Je ne suis pas un politicien", a déclaré le pape aux journalistes à bord de l'avion papal qui se dirigeait vers l'Algérie pour la première visite du souverain pontife en Afrique.

Représentation christique

Entre-temps, M. Trump a également publié une photo suggérant qu'il possédait des pouvoirs de saint, semblables à ceux de Jésus-Christ. Vêtu d'une robe de style biblique, M. Trump impose les mains à un homme alité tandis que de la lumière émane de ses doigts, sous le regard admiratif d'un soldat, d'une infirmière, d'une femme en prière et d'un homme barbu portant une casquette de base-ball, sur fond de drapeau des États-Unis, de statue de la liberté, d'aigles, d'avions de chasse, et d'autres figures dans le ciel.


Se présenter sous les traits de Jésus-Christ est généralement considéré comme un blasphème selon le dogme catholique et chrétien au sens large, avec une certaine marge de manœuvre pour les films, les pièces de théâtre ou les reconstitutions respectueuses de l'histoire ou de la religion.


Les critiques constructives à l'égard du pape, considéré comme le successeur de saint Pierre et le berger doctrinal de l'Église, sont autorisées. En revanche, les attaques virulentes ou les fausses représentations sont considérées comme des péchés graves.

Tout cela s'est produit après que le pape Léon XIV a présidé une prière samedi dans la basilique Saint-Pierre, le jour même où les États-Unis et l'Iran ont entamé des négociations en tête-à-tête au Pakistan, dans le cadre d'un fragile cessez-le-feu.

Le pape n'a pas mentionné nommément les États-Unis ou M. Trump, mais a déclaré que Dieu "n'écoute pas les prières de ceux qui font la guerre, mais les rejette". Il a également cité un passage d'Isaïe dans l'Ancien Testament : "Même si vous faites beaucoup de prières, je n'écouterai pas - vos mains sont pleines de sang".




Avant le cessez-le-feu, lorsque Trump a averti de frappes massives contre les centrales électriques iraniennes et d'autres infrastructures et que "toute une civilisation mourra ce soir", le pape Léon XIV a qualifié de tels sentiments de "vraiment inacceptables".

Soutien des évêques américains au pape

Dans son message sur les réseaux sociaux dimanche soir, M. Trump est allé bien au-delà de la guerre contre l'Iran en critiquant le pape Léon XIV.

Le président a écrit : "Je ne veux pas d'un pape qui pense qu'il est terrible que l'Amérique ait attaqué le Venezuela, un pays qui envoyait des quantités massives de drogue aux États-Unis", en référence à la capture de Nicolás Maduro par l'administration Trump lors d'une opération militaire surprise à Caracas en janvier.

"Je ne veux pas d'un pape qui critique le président des États-Unis parce que je fais exactement ce pour quoi j'ai été élu, à une écrasante majorité", a ajouté M. Trump, faisant référence à sa victoire aux élections de 2024.

Il a également suggéré dans le post que le pape Léon XIV n'avait obtenu son poste que "parce qu'il était américain et qu'ils pensaient que ce serait la meilleure façon de traiter avec le président Donald J Trump." "Si je n'étais pas à la Maison Blanche, Léon ne serait pas au Vatican", a-t-il écrit.


L'archevêque Paul S Coakley, président de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis, a publié une déclaration dans laquelle il se dit "découragé" par les commentaires de M. Trump.

"Le pape Léon n'est pas son rival, le pape n'est pas non plus un politicien. Il est le vicaire du Christ qui parle au nom de la vérité de l'Évangile et du soin des âmes", a déclaré Mgr. Coakley.

Lors de l'élection de 2024, M. Trump a obtenu 55 % des voix des électeurs catholiques, selon AP VoteCast, une vaste enquête sur l'électorat. Mais l'administration de Trump entretient également des liens étroits avec les leaders protestants évangéliques conservateurs et a revendiqué l'approbation divine de la guerre contre l'Iran. Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a exhorté les Américains à prier pour la victoire "au nom de Jésus-Christ".

"Choisir la paix"

La semaine dernière, Washington a été accusé d'exercer des pressions sur le Vatican après que les médias eurent rapporté que l'envoyé du Saint-Siège aux États-Unis avait été invité à une réunion privée qui avait tourné au vinaigre.



Né à Chicago, le pape Léon XIV a été élu en avril 2025 à la suite du décès de son prédécesseur François. Le pape américain a accédé au trône de Pierre après quatre tours de scrutin en deux jours, au terme de l'une des élections papales les plus courtes de l'histoire moderne. Il a fait de la paix, de la justice et de la vérité les piliers de la diplomatie vaticane sous son pontificat.

Dans un discours prononcé en janvier, le pape a dénoncé ce qu'il a appelé "la diplomatie fondée sur la force" et, dans sa bénédiction de Pâques, il a exhorté "ceux qui ont le pouvoir de déclencher des guerres" à "choisir la paix".

Selon les archives de l'Église catholique, la dernière fois qu'un pape a explicitement appelé à la guerre et l'a approuvée, c'était le pape Urbain II en 1095, lorsqu'il a lancé la première croisade.


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