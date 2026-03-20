Le policier, surnommé "Lébou", qui convoyait du...chanvre indien, arrêté par la gendarmerie

Le limier surnommé "Lébou" a été mis aux arrêts. Selon des informations fiables en possession de dakarposte, il convoyait du chanvre indien pour le compte d'un de ses amis dealers.

Malheureusement, des gendarmes de faction à Bambey l'ont cravaté .

Il a servi à l'ile de Gorée, non sans passer par le Commissariat de Rebeuss.

Nous y reviendrons amplement...

