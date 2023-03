Le procès Mambaye Niang vs Sonko renvoyé au 30 Mars

C'est la der des ders que vous file la rédaction de dakarposte! Des informations fiables en notre possession, il ressort que le procès a été encore renvoyé.

Il nous revient en effet que la date du 30 Mars prochain a été retenue.



Comme disait un confrère, on comprend mal, ce constat fait, les infamantes accusations, à ce jour infondées, proférées par Ousmane Sonko contre Mame Mbaye Niang.



Le leader du Pastef affirme détenir un rapport de l’Inspection générale d’État (IGE) qui établirait la preuve d’un détournement, par le ministre, de 29 milliards de F CFA du Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac).



Poursuivi pour diffamation, l’opposant dira aux enquêteurs avoir commis… un lapsus : il détiendrait un rapport, non pas de l’IGE, mais de l’Inspection générale des finances (IGF) qu’il aurait trouvé… " sur internet" (sic). Et qu’il ne remettra qu’au juge.



Affaire à suivre...