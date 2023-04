"Si Leroy Sané a dit ‘’noir de merde’’ à Sadio Mané l’affaire ne devrait pas être close. Et Mané ne doit pas et n’a même pas le droit de s’excuser. Le racisme est très grave. Sadio Mané est une tête d’affiche du football africain", a-t-il d'emblée dit. Et d'ajouter : "Si Sadio accepte la sanction du Bayern alors qu’il a été injurié et que l’auteur des injures s’en sort indemne, c’est mettre un sacré coup à la lutte contre le racisme. Le staff de Mané doit faire un communiqué. Si ces propos très graves attribués à Leroy Sané sont vrais, ça ne peut pas et ça ne doit pas s’arrêter ainsi. Il y a certainement des témoins et Sané doit être lourdement sanctionné."



Le journaliste sénégalais est allé plus loin en rappelant même l'altercation entre l'ancien capitaine des Lions et le Fadiga."Si les propos ne sont pas vrais, alors là Sadio prend son match de suspension, paie son amende et la vie continue. Une histoire d’altercation dans un vestiaire, c’est monnaie courante. La légende raconte même que notre sélectionneur national actuel Aliou Cissé a donné un coup de poing à Khalilou Fadiga à la mi-temps d’un match lors du Mondial 2022."



Pour rappel, le Bayern a suspendu Sadio Mané suite à l'altercation qu'il a eu avec Leroy Sané mardi soir, dans le vestiaire après le match de quart de finale aller de Ligue des Champions perdu contre Manchester City (0-3). L'international sénégalais a frappé Leroy Sané au visage dans le vestiaire. Ce dernier aurait tenu des propos déplacés à l'endroit de Mané.







































igfm