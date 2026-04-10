Le temps de l’après-pouvoir au mythique domicile de Macky SALL

Dans la ruelle qui mène au domicile du 4ème Président du Sénégal, le vent fait légèrement bouger les cimes des cocotiers. Quelques bruits, comme le passage d’un véhicule ou le froissement des feuilles des arbres, rompent par moments le calme ambiant. En cette mi-journée de mercredi 8 avril 2026, soit deux ans et six jours, après que Macky SALL a, officiellement, transmis les clés du Palais de la République à son successeur, Bassirou Diomaye FAYE, le silence domine devant le domicile privé de l’ancien Président. Derrière un portail fermé, une villa cossue se tient, discrète mais bien connue des riverains. C’est dans cette maison que l’ancien chef de l’Etat a résidé avec sa famille, notamment en 2017, lors de son départ temporaire du Palais de la République pour cause de travaux. Durant cette période, il continuait d’exercer ses fonctions normalement, effectuant chaque jour les déplacements entre son bureau et sa résidence. Le lieu, bien que privé, avait alors pris une dimension particulière, avec des allées et venues régulières et un dispositif de sécurité renforcé.







Aujourd’hui, la situation est plus détendue. Quelques gendarmes assurent encore la garde. A proximité, un véhicule noir aux vitres teintées est stationné. La circulation est fluide et les contraintes ont disparu. Les passants se déplacent librement dans la rue, autrefois marquée par des contrôles fréquents et une présence sécuritaire soutenue. «Avant, on ne pouvait pas passer librement», se souvient Alla, vigile dans le quartier depuis 2016. «Il y avait beaucoup de contrôles», rappelle-t-il. Désormais, toutes ces tracasseries appartiennent au passé. Le cadre a évolué. La ruelle est dégagée, la maison reste fermée derrière son portail. La présence des forces de sécurité, bien que maintenue, est désormais plus discrète. «Ce n’est plus comme avant», confie Jérôme, un autre vigile en poste dans ce quartier cossu de la capitale. «Lorsque la famille du président vivait ici, il y avait plus d’activité, mais aussi plus de contrôles qui n’épargnaient personne», explique-t-il. Pendant plusieurs années, cette résidence a occupé une place centrale dans le fonctionnement du pouvoir, accueillant visites au grand jour et échanges nocturnes dans un environnement bunkerisé. Le départ de Macky SALL à la fin de son mandat, il y a un peu plus de deux ans, a marqué un tournant. «Aujourd’hui, c’est plus simple. Mais, à l’époque, les contrôles étaient fréquents et la permanence du dispositif sécuritaire… C’était normal pour la sécurité de la famille présidentielle», résume Mohamed, un passant. Le départ de l’ancienne famille présidentielle vers Marrakech a mis fin à une présence qui structurait le quotidien du quartier. Dans le prolongement de cette nouvelle étape, marquée par le départ de l’ancien chef de l’Etat pour un exil volontaire et son engagement sur la scène internationale, avec sa candidature au poste de Secrétaire général de l’ONU, la vie ordinaire est revenue autour de la résidence de l’ex-président à Fenêtre Mermoz. Le lieu oscille désormais entre le souvenir d’un espace autrefois au cœur du pouvoir et le retour à une vie presque…normale.







































Walf