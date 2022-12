Les nominations à l'issue du Conseil des Ministres

Le Président de la République a pris les décisions suivantes :



• Monsieur Alioune NDIAYE, Magistrat, est nommé Secrétaire général du

Ministère de la Justice, en remplacement de Madame Aïssé Gassama TALL,

appelée à d'autres fonctions ;



• Monsieur Mahamadou Samsoudine SADIO, docteur ès lettres, est nommé

Président du Conseil d’Administration de l’Ecole nationale des Arts et Métiers

de la Culture, en remplacement de Monsieur Abdoulaye Coly ;



• Monsieur Alioune MAR, titulaire d'une maitrise en droit privé, est nommé

Président du Conseil d'administration de l'Office national de Recouvrement des

Avoirs criminels (ONRAC) en remplacement de Monsieur Chérif NDIANOR ;



• Monsieur Amady Gnagna CISSE, Economiste, est nommé Président du

Comité de Gestion de l'Ecole nationale d'Administration pénitentiaire en

remplacement de Monsieur Harouna Mamadou BAL ;



• Monsieur Mamadou DIOMBÉRA, Professeur assimilé, spécialiste de

développement stratégique et gouvernance des politiques touristiques et

culturelles, est nommé Directeur général de l’Ecole nationale des Arts et Métiers

de la Culture, en remplacement de Monsieur Salif DIEDHIOU ;



• Monsieur Ousmane Diègue Diame FAYE, Economiste-Planificateur, est

nommé Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement au Ministère

de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique,

en remplacement de Monsieur Malick Sarr ;



• Monsieur Abdoulaye BA, Commissaire de Police Divisionnaire, est nommé

Directeur des Ressources humaines de la Direction générale de la Police

nationale au Ministère de l'Intérieur ;



• Monsieur Pape Abdou Dia, Ingénieur en Génie civil, est nommé Directeur des

Constructions scolaires du Ministère l’Education nationale, en remplacement de

Monsieur Mamadou Moustapha NDIAYE, appelé à d’autres fonctions



• Monsieur Cheikh Tidiane LY, Economiste, précédemment en service à

l’Inspection interne, est nommé Inspecteur technique au Ministère de l'Elevage

et des Productions animales, en remplacement de Dr Gérôme SAMBOU,

appelé à d'autres fonctions.