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Les notes du PSG : Le monstre Neves, l'ombre Doué

Rédigé par Dakarposte le Samedi 30 Mai 2026 à 19:39 modifié le Samedi 30 Mai 2026 - 21:39

Au terme d'un match fermé, le PSG a remporté sa deuxième Ligue des champions. Ce fut moins flamboyant que face au Bayern Munich mais Paris a pu compter sur un Joao Neves toujours aussi grand. Ce fut beaucoup plus difficile pour Désiré Doué, empêtré dans la toile d'Arsenal. Les notes des Parisiens.


Les notes du PSG : Le monstre Neves, l'ombre Doué
Matvei Safonov : 6

Attentiste sur le but d'Havertz, il ne prend assez de place pour fermer son angle et se fait fusiller par le Gunner. Mais le Russe est resté dans son match avec une sortie courageuse dans les pieds de Trossard (26e) et un jaillissement opportun après une erreur de Pacho (74e). S'il ne sort aucune tentative sur la séance de tirs au but, il n'a donné aucune indication au tireur en restant droit comme un i.

En bref... Il aura succédé dignement à Donnarumma.

Les notes du PSG : Le monstre Neves, l'ombre Doué
Achraf Hakimi : 5

Timide en début de match, il n'a pas toujours bien joué les rares situations de supériorité numérique avec Dembélé à ses côtés. Il n'a jamais vraiment apporté le danger et s'est cassé les dents sur la défense très basse d'Arsenal qui l'a empêché de la prendre de vitesse. Un coup franc malin mais pas assez puissant (56e) comme seule tentative. Derrière, il a globalement tenu son rôle.

En bref... Costaud à défaut d'être immense.

Les notes du PSG : Le monstre Neves, l'ombre Doué
Marquinhos : 5

Son match a démarré de la pire des façons avec cette relance contrée par Trossard qui coûte l'ouverture du score. Le Brésilien a mis une bonne demi-heure pour se mettre dans son match et il peut remercier Safonov, lui qui accusait un gros retard sur un appel de Trossard (26e). Mais il signe un retour exceptionnel alors qu'Havertz aurait pu tuer la rencontre (45e+3).

En bref... Une erreur qui avait mal lancé la soirée.

Remplacé par Illya Zabarnyi (105e).

Les notes du PSG : Le monstre Neves, l'ombre Doué
Pacho : 6

Il a un temps de retard sur Havertz sur le but des Gunners qu'il n'arrivera jamais à gommer. Très peu mis à contribution pendant une heure, il a mis les siens dans l'embarras sur un duel perdu face à Havertz (74e) mais sauve la patrie cinq minutes plus tard sur un tacle désespéré devant Timber (79e).

En bref... Costaud.

Les notes du PSG : Le monstre Neves, l'ombre Doué
Nuno Mendes : 5

Il fut longtemps le seul à mettre un peu d'énergie et d'idées à un PSG pris au piège. Ce ne fut pas toujours parfait, souvent brouillon mais il a eu le mérite de vouloir faire bouger les lignes. Le Portugais a parfois fait des différences sur son seul démarrage et on aurait même aimé qu'il profite plus de sa vitesse face à Mosquera. Ailier gauche, avant-centre : il a tout tenté pour bousculer Arsenal quand les Gunners cadenassaient le match. Derrière, il n'avait rien à faire avec un Saka reconverti latéral droit. Il sauve de la tête sur une situation chaude (82e) avant de rater un dégagement qui aurait pu coûter cher (87e). Heureux de ne pas concéder un penalty face à Madueke (102e), il est toujours sur la corde et rate son tir au but.


En bref... Du tempérament.

Les notes du PSG : Le monstre Neves, l'ombre Doué
Vitinha : 6

Suivi comme son nombre par Odegaard, il a souffert en première période, pas aidé par le manque de mouvement autour de lui. Mais c'est lui qui a sonné la révolte en percutant plus en seconde période. C'est le petit Portugais qui a, peu à peu, redonné vie au PSG. Dommage qu'il rate la première balle de match (89e) sur un service de Doué (89e). Perclus de crampes, il a laissé sa place après être allé au bout de ses efforts.

En bref... Il a sonné la révolte.


Remplacé par Lucas Beraldo (105e), auteur d'un tacle capital devant Gyökeres à la dernière minute (120e).

Les notes du PSG : Le monstre Neves, l'ombre Doué
Joao Neves : 7

Quelle activité ! Quand il a haussé les curseurs, le PSG est devenu une autre équipe. Dans un travail de l'ombre assez monstrueux, Joao Neves a récupéré un nombre incalculable de ballons. Il sauve un ballon brûlant devant Gyökeres (90e+4). Et si Paris s'est endormi en prolongation, lui n'a jamais relâché. Il est allé chercher des corners quand tout le monde dormait. Quand ses copains sortaient crampés ou soufflaient, lui en remettait une couche. Un modèle d'engagement.


En bref... Capital.

Les notes du PSG : Le monstre Neves, l'ombre Doué
Fabian Ruiz : 4

Latéral gauche sur les relances du PSG, l'Espagnol n'a pas eu son influence habituelle. Lui-aussi s'est empêtré dans la toile d'araignée d'Arsenal et il aurait pu coûter cher sur une perte de balle plein axe (17e). Il rate sa tête sur la seule occasion du PSG en première période (43e). Après l'égalisation, il a davantage pris les rênes de la rencontre mais a globalement manqué d'impact.

En bref... Effacé.

Remplacé par Warren Zaïre-Emery (95e).

Les notes du PSG : Le monstre Neves, l'ombre Doué
Désiré Doué : 3

Étincelant l'an dernier en finale, l'ancien Rennais fut beaucoup moins inspiré ce samedi. Doué s'est obstiné dans des solutions individuelles trop souvent vouées à l'échec. Face au manque de mouvement autour de lui, il a multiplié les touches de balle et n'a jamais vraiment pris ce match en main même s'il aurait pu marquer un but heureux sur une reprise ratée (118e). En revanche, il faut souligner sa grosse discipline tactique.

En bref... Trop brouillon.

Les notes du PSG : Le monstre Neves, l'ombre Doué
Ousmane Dembélé : 6

Une première de jeu très pénible. Dembélé a le plus souvent récupéré le ballon à droite et n'a rien su en faire. Il n'a jamais fait les bons choix jusqu'à ce une-deux parfait pour Kvara sur l'action du penalty que le Ballon d'Or a parfaitement transformé. Doublement décisif sur le coup (62e). Généreux dans ses efforts, Dembélé a dû laisser sa place, visiblement victime de crampes.


En bref... Même dans un petit match, il est décisif.

Remplacé par Gonçalo Ramos (90e+6).

Les notes du PSG : Le monstre Neves, l'ombre Doué
Khvicha Kvaratskhelia : 5

Absent des débats pendant une heure, le Géorgien était méconnaissable. Il a plus souvent rebroussé chemin que tenté quelque chose, comme un aveu d'impuissance. Arsenal avait identifié le danger. Et puis, en une action, il a fait basculer le match en provoquant le penalty après un une-deux lumineux avec Dembélé. Il aurait même pu être le héros du soir si, après une course de 40 mètres, le poteau n'avait pas fracassé sa tentative.

En bref... Un éclair qui a tout relancé.

Remplacé par Bradley Barcola (83e) qui rate la balle de match juste avant la prolongation à cause d'une mauvaise conduite de balle.

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