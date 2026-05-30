Les notes du PSG : Le monstre Neves, l'ombre Doué

Nuno Mendes : 5



Il fut longtemps le seul à mettre un peu d'énergie et d'idées à un PSG pris au piège. Ce ne fut pas toujours parfait, souvent brouillon mais il a eu le mérite de vouloir faire bouger les lignes. Le Portugais a parfois fait des différences sur son seul démarrage et on aurait même aimé qu'il profite plus de sa vitesse face à Mosquera. Ailier gauche, avant-centre : il a tout tenté pour bousculer Arsenal quand les Gunners cadenassaient le match. Derrière, il n'avait rien à faire avec un Saka reconverti latéral droit. Il sauve de la tête sur une situation chaude (82e) avant de rater un dégagement qui aurait pu coûter cher (87e). Heureux de ne pas concéder un penalty face à Madueke (102e), il est toujours sur la corde et rate son tir au but.





En bref... Du tempérament.