Ligue des champions - Une finale irrespirable remportée face à Arsenal aux tirs au but (1-1, 4-3 t.a.b.) et le PSG décroche sa 2e étoile

Ce n'est plus un triomphe, c'est un règne qui s'étend. Le Paris Saint-Germain a remporté la finale de la Ligue des champions 2026, samedi à Budapest, face à Arsenal (1-1, 4-3 tab). Il conserve son titre continental acquis l'an dernier et entre ainsi dans la légende européenne. Les hommes de Luis Enrique ont peiné et souffert cette fois mais Gabriel a vu son tir au but passer au-dessus des buts de Matveï Safonov ; et les Parisiens ont pu écrire l'Histoire.





Ce duel continental ultime ne pouvait pourtant pas débuter de meilleure manière pour Arsenal. Leandro Trossard a profité d'un contre favorable pour lancer Kai Havertz sur la gauche et l'Allemand est allé tromper Safonov d'une frappe sous la barre en angle fermé (0-1, 6e).







Le PSG d'abord muselé



Déjà unique buteur de la finale de Ligue des champions remportée par Chelsea face à Manchester City en 2021, Havertz a signé sa 4e réalisation dans cette campagne. Il a surtout permis aux Londoniens de se retrouver dans des conditions idéales pour mettre en action leur plan tactique. Si le PSG a mis le pied sur le ballon et s'est mis à pousser, il s'est heurté à un bloc parfaitement organisé défensivement et hermétique.

Serré de près, Khvicha Kvaratskhelia s'est longtemps fait très discret. Ousmane Dembélé et Désiré Doué, eux, n'ont pas trouvé de solutions par manque de lucidité. La justesse et la bonne inspiration ont aussi fait défaut à Vitinha ou Achraf Hakimi. Seul Fabian Ruiz a créé quelques brèches (43e et 45e+5).