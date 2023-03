Les précisions de la Famille de Me Ciré Clédor Ly

«Il va mieux et sera bientôt prêt à reporter la robe pour faire ce qu'il sait faire le mieux, défendre les opprimés et lutter contre l'injustice qu'elles que soient les forces en face». Ces mots, sont de la famille de Me Ciré Clédor Ly, actuellement évacué en France pour des soins.





En effet, le coordonnateur du pool d’avocats est actuellement en France pour des soins, après les évènements de jeudi dernier à Mermoz. Et depuis quelques heures, des photos montrent l’avocat bien arrivé en France.



























































































igfm