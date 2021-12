Les retraités en souffrance jusqu’au 17 du mois de décembre – Lamine Dieng, le DG de l’Ipres un incompétent ?

C’est à croire que le DG de l’Ipres, le ci-nommé Lamine Dieng n’a aucune empathie pour les vieux. Nos pauvres retraités courent en effet depuis plus de 15 jours (17 exactement) derrière leurs pensions sans aucune explication.

Figurez-vous que l’Institut de prévoyance retraite leur en fait voir de toutes les couleurs.

En général, les retraités étaient les premiers à percevoir leurs pensions avant les travailleurs actifs, ce mois-ci, Lamine Dieng est resté sourd et muet face à leur détresse.

Ils font le pied de grue devant les guichets pendant des heures et, au finish, on leur demande toujours de revenir le lendemain.

Quel est le problème ? Le DG et les responsables de l’Ipres ont-ils des difficultés financières au point de faire souffrir des retraités qui, toute leur vie durant ont cotisé régulièrement pour bénéficier de leur pension lorsqu’ils auront atteint l’âge de la retraite ?

Le gars Lamine Dieng est d’ailleurs réputé très mauvais gestionnaire. Il a été DG de l’Onas (Office national de l’assainissement) et il en a été viré pour cause d’incompétence et de mauvaise gestion. C’est sous sa direction à l’Onas que les inondations se sont accélérées car ses services ont été incapables de déboucher les canalisations, ce qui a occasionné des perturbations, des inondations qui ont contraint plusieurs familles à déménager vers d’autres horizons tant les inondations étaient devenues insupportables.

En vérité, Lamine Dieng est un incompétent notoire qui ne mérite aucun des postes de directions qui lui sont confiés mais… puisque c’est un politicien qui vend du vent, il trompe tout le monde, le président de la République en premier. Mais là, la goutte est en train de déborder car il s’agit de vieux retraités, pères de nombreuses familles qui ont besoin d’entrer dans leurs pensions. Si ce gars affame les retraités, que fera-t-il s’il est élu comme maire ou autre fonction élective ?





















Pa Laye Ndoye, retraité

Zac Mbao