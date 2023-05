Locafrique : Khadim Bâ convoqué à la Section de recherches

Amadou Ba a porté plainte contre son rejeton qui refuse de quitter les locaux de Locafrique. Rappelons qu’après une longue et âpre bataille, la Cour d’appel de Dakar a tranché définitivement en faveur du pater. En effet, l’acte sous seing privé de cession d’actions brandi par Khadim Ba et sur le fondement duquel il s’est toujours prévalu nouveau patron de Locafrique a été annulé par la Cour d’appel statuant en matière civile et commerciale. Et a donné raison au père, en confirmant le juge du Tribunal de Commerce qui avait annulé cet acte important et déterminant dans cette bataille. En clair, Amadou Ba reprend ses biens.



Mais le fils refuse de céder la direction de Locafrique d’où il est expulsé. Pour récupérer son bien, Amadou Bâ a saisi le procureur de la République d’une plainte pour violation de domicile, voies de fait, rébellion et entrave à l’exécution d’une décision de justice, rapporte Les Echos. A la suite d’un soi transmis du chef de parquet de Dakar, Khadim Bâ est convoqué à la Section de recherches jeudi prochain.



Le pater a désormais les coudées franches pour dérouler leur feuille de route et agir au nom de l’entreprise Locafrique auprès de l’État et des partenaires financiers du marché. Selon des sources, on s’achemine maintenant vers la levée des actes suspensifs qui plombaient le bon fonctionnement de l’entreprise. Effet de levier, aussi, la Commission bancaire devrait notifier officiellement l’agrément de nomination de Imencio MORENO.

















Pulse.sn