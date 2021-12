Loi criminalisant l'homosexualité : Les députés de Benno parlent de faux débat

Les députés de la majorité présidentielle, membres du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar (Bby), ont réagi suite au dépôt d'une proposition de loi visant à corser la répression des actes contre-nature au Sénégal.



A travers un communiqué de presse, Aymérou Gningue et ses collègues soulignent qu'une stratégie de dénigrement, sous des formes différentes, avait été utilisée en février et mars 2016 avant la tenue du référendum où le point sur la reconnaissance de nouveaux droits aux citoyens et l'intangibilité des dispositions relatives à la forme républicaine et la laïcité de l'Etat avaient conduit à des interprétations fallacieuses sur une prétendue volonté cachée d'autoriser le mariage gay et de légaliser l'homosexualité.



"Le même faux débat veut être installé dans cette période pré-électorale par des députés qui cachent des objectifs politiques inavoués derrière cette proposition de loi.



La législation du Sénégal qui date de 1966 donc depuis 55 ans est claire et nette à ce sujet. il n'est point besoin d'y ajouter ou d'en retirer virgule", ont-ils, notamment expliqué, rappelant que conformément à l'article 319 du Code Pénal en son alinéa 3 : "Sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 100.000 à 1.500.000 francs, quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe".



Le communiqué relève que ces actes sont donc clairement bannis et punis par la loi au Sénégal et notre pays le Sénégal n'a de leçons à recevoir de personne.



"Que ceux qui cherchent à se signaler à l'attention du public en cette veille d'élection locale, se trouvent d'autres sujets car celui-ci n'en est pas un. La loi en vigueur et la position inébranlable du Président Macky Sall sont sans équivoque possible.



Circulez Messieurs il n'y a rien qui ne soit déjà voté à ce sujet", indiquent ces parlementaires. Qui ajoutent: "Nos priorités sont dans l'éducation et la formation des jeunes, leur encadrement moral et spirituel comme nous le pratiquons avec sérénité et efficacité avec toutes nos communautés religieuses et confrériques".